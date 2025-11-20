Le Standard et Charleroi bientôt enfin représentés chez les Diables ? Les chiffres vont dans ce sens, mais...

Le Standard et Charleroi bientôt enfin représentés chez les Diables ? Les chiffres vont dans ce sens, mais...
Photo: © photonews

Le Standard de Liège et le Sporting Charleroi n'ont plus connu de représentant en équipe nationale depuis de longues années. Cela pourrait-il changer dans les années à venir ?

Organiser la rencontre entre la Belgique et le Liechtenstein à Sclessin a permis au public liégeois de revoir plusieurs anciens joueurs du club, dans le stade de leur enfance, porter les couleurs de l'équipe nationale.

C'était notamment le cas de Loïs Openda, Diego Moreira, Axel Witsel, Nicolas Raskin et Arthur Theate. Pour le reste, le public de Sclessin a surtout pu applaudir d'anciens joueurs d'Anderlecht et de Genk ou encore des joueurs actuels du Club de Bruges. Alexis Saelemaekers, par exemple, soulignait après la rencontre qu’être applaudi dans le stade du Standard lui avait procuré un sentiment bizarre.

Matthieu Epolo aurait-il pu être Diable Rouge ?

Le public liégeois était ravi d'accueillir les Diables Rouges à Sclessin. Mais ce qu’il aurait aimé par-dessus tout, c’est qu’un joueur du Standard fasse partie de la sélection. Cela fait longtemps que ce n’est plus le cas et, au vu de la situation des Rouches depuis plusieurs années, ce n’est pas encore pour tout de suite.

Pourtant, l’Observatoire du sport CIES estime que l’un des joueurs de Vincent Euvrard est assez proche de rejoindre la sélection A... mais il a déjà opté pour une autre sélection nationale. Il s’agit de Matthieu Epolo, quatrième au classement des U21 ayant le plus de chances de rejoindre prochainement le noyau des Diables Rouges. Le jeune gardien a choisi la République démocratique du Congo, mais tant qu’il n’aura pas joué deux matchs officiels, un changement de nationalité sportive restera possible.

Lire aussi… "Ils sont autant Belges que Congolais" : huit anciens Diablotins en RDC ? Sébastien Desabre donne les raisons

Le gardien du Standard est devancé par trois joueurs… dont deux gardiens : Mike Penders, premièrement, qui a numériquement remplacé Thibaut Courtois dans le groupe pour le deuxième match de la trêve, et Martin Delavallée, qui traverse une période difficile mais dispose déjà d’une certaine expérience. Mathias Delorge et Mika Godts complètent le top 5 des U21 belges susceptibles d’être appelés prochainement par Rudi Garcia.

