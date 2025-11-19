Interview Alexis Saelemaekers, gagnant de la soirée : "Être acclamé à Sclessin ? D'habitude, je suis plutôt sifflé"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Alexis Saelemaekers, gagnant de la soirée : "Être acclamé à Sclessin ? D'habitude, je suis plutôt sifflé"
Photo: © photonews

Même si l'adversaire était évidemment modeste, Alexis Saelemaekers a marqué des points ce mardi soir à Sclessin. À sa sortie à l'heure de jeu, l'ancien joueur d'Anderlecht a même été acclamé par le stade. "Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir", a-t-il avoué.

En conférence de presse, Rudi Garcia avait promis des changements par rapport au partage au Kazakhstan. Parmi eux, la présence d'Alexis Saelemaekers dans le onze de base, qui a profité de son excellent début de saison à l’AC Milan pour fêter la huitième titularisation de sa carrière en équipe nationale. Avec un but, une passe décisive et une prestation complète, le joueur de 26 ans a pleinement rentabilisé sa soirée et a marqué des points par rapport à Leandro Trossard.

"On est super contents. On va retenir la qualification, je pense qu’on a montré aujourd’hui qu’on avait du caractère et que, malgré un match plus difficile contre le Kazakhstan, on a su se relever, tous ensemble, unis comme une famille. C’était important de montrer à nos supporters qu’on voulait cette qualification et que la Belgique la mérite."

La Belgique "ne doit pas avoir peur"

Voilà donc la Belgique qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Mais après la demi-finale de 2018 et la petite catastrophe de 2022, que pourront espérer les Diables Rouges l’été prochain en Amérique du Nord ?

"Avec le travail et la confiance, on n’a pas à avoir peur. Il faut jouer sans pression, aller là-bas et chercher le maximum. Seul le futur dira où on finira, mais on est confiants et on va y aller pour faire quelque chose de grand. À titre personnel, jouer une Coupe du monde est un rêve d’enfant. J’espère que j’aurai l’occasion de jouer, mais le plus important est le groupe et que la Belgique y soit."

Lire aussi… Snobé en 2022, Charles De Ketelaere veut peser sur le Mondial : "On ne voulait pas répondre aux critiques"

D'habitude, c'est plutôt des sifflets quand je viens ici"

Enfant, justement, Alexis Saelemaekers n’imaginait pas recevoir un jour une ovation du stade de Sclessin. Si les Liégeois de naissance étaient évidemment les chouchous de la soirée, le public n’a pas fait de distinction et a acclamé l’ensemble des Diables Rouges, peu importe leur club d’origine.

"Ça fait bizarre. Normalement, c’est plutôt des sifflets quand je viens ici (rires). Mais ça fait plaisir. Ça montre que la Belgique, pour l’équipe nationale, reste unie et forme une famille. Ça nous fait chaud au cœur", a conclu Alexis Saelemaekers.

Commentaire
