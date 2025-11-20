Pas encore ce week-end, mais pour bientôt : deux retours importants se profilent au Racing Genk

Pas encore ce week-end, mais pour bientôt : deux retours importants se profilent au Racing Genk
Photo: © photonews

L'infirmerie va bientôt se vider au Racing Genk, puisque Ibrahima Bangoura et Zakaria El Ouahdi sont proches d'un retour. Ce n'est pas encore le cas pour Junya Ito, qui ne devrait pas revenir avant la fin décembre.

Envieux de concurrencer le Club de Bruges et l'Union dans la course au titre, le Racing Genk accuse quelques longueurs de retard. Septièmes, les Limbourgeois comptent déjà treize points de retard sur le leader unioniste.

Après un début de saison très compliqué et de meilleurs résultats ces dernières semaines, Thorsten Fink aura besoin de toutes les forces de son noyau pour recoller au groupe de tête. En ce sens, il va bientôt récupérer deux joueurs importants.

El Ouahdi et Bangoura bientôt de retour à Genk, pas encore de Junya Ito

Selon les informations de nos confrères du Belang van Limburg, Ibrahima Bangoura (tendon d'Achille inflammé) et Zakaria El Ouahdi (opéré de l'épaule) sont proches d'un retour dans le groupe.

Ils ne sont toutefois pas encore disponibles pour la rencontre face à Malines ce week-end. Junya Ito, victime d'une blessure musculaire, ne sera pas non plus dans le groupe et ne devrait pas revenir avant la fin du mois de décembre.

En outre, une incertitude règne concernant Joris Kayembe. International congolais, il ne figurait pas sur la feuille de match pour la rencontre décisive entre la RDC et le Nigéria en barrage de Coupe du monde. Habituel titulaire, l'arrière gauche était blessé et pourrait également être forfait ce week-end.

