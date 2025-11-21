Anderlecht entre en concurrence avec la Juventus dans sa recherche d'un attaquant

Le RSC Anderlecht est à la recherche de renforts offensifs. Pour cela, le club regarde désormais aussi du côté de la Serie A, même si la concurrence est importante pour le nouveau joueur ajouté à leur liste de souhaits. Cela ne s'annonce donc pas facile.

Selon Tuttomercatoweb, Anderlecht envisagerait le transfert de Joi Nuredini. C'est un international albanais U18 de 18 ans, qui a inscrit quatre buts en sept matchs cette saison avec les espoirs du Genoa.

Avec les U20 du Genoa, il est en train de faire forte impression, ce qui lui permet de faire grimper progressivement sa valeur marchande. Avec, en plus, une passe décisive, il affiche déjà de belles statistiques selon Transfermarkt.

Les prestations du joueur auraient également éveillé l’intérêt de la Juventus, créant ainsi une concurrence pour tenter de le recruter.

La Juventus Turin s’intéresse aussi à Joi Nuredini du Genoa

Étant donné que Joi Nuredini est sous contrat avec le Genoa jusqu’en 2028, tout club intéressé devra négocier un transfert. Et cela pourrait encore faire grimper sa valeur marchande.

Olivier Renard souhaite avancer sur ce dossier, mais il ne sera pas simple d’attirer Nuredini en Belgique. Pour l’instant, un accord avec la Juventus semble plus logique.