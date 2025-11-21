Anthony Vanden Borre évoque un éventuel retour à Anderlecht : "Verschueren n'aurait jamais dû quitter le club"

Anthony Vanden Borre reviendra-t-il à Anderlecht un jour ? La question lui a été posée.

Quand pourrait-il revenir ? "Peut-être quand le RSCA sera vraiment redevenu anderlechtois… L’est-il encore aujourd’hui ? En tout cas, c’est une très bonne chose que Michaël Verschueren soit revenu en tant que président."

"Michaël Verschueren n’aurait jamais dû quitter Anderlecht," pointe-t-il. "On verra pour un éventuel retour. C’est une question difficile, car tout dépend des dirigeants, des agents, des jeux de pouvoir et des décisions."

"Bref, tout ce que je n’aime pas dans le foot. Je laisse cela aux autres et surtout, pour plus tard," poursuit l'ancien Diable Rouge au micro de Sudinfo.

Anthony Vanden Borre avait été formé à Anderlecht et y a ensuite fait ses débuts professionnels (2003-2007) avant de rejoindre la Fiorentina. En 2013, il est revenu au club et y est resté jusqu'en 2017. Il a ensuite fait un dernier retour de 2019 à 2021 en fin de carrière.

Le manque de sport

Lui, qui considérait le football comme un jeu, a arrêté le sport. Il en est conscient, ce serait bien pour lui de recommencer à bouger : "Je dois m’y remettre, j’avoue. J’ai des kilos à perdre. Dans sept mois, je me suis promis de faire les 20 km de Bruxelles avec 'Tous à bord'."

"Mon mariage, mon rôle de jeune papa, mes jobs à La Louvière et de consultant télé ne facilitent pas les choses. Ce sera dur, mais il paraît que la mémoire et le cerveau n’oublient pas," souligne l’ex-footballeur.

Il est prêt à bosser : "Donc ça ira, j’y arriverai. Dès janvier, après les fêtes, je bosserai à fond en sachant le défi qui m’attend. Car si je sais fondre en deux mois, je sais aussi prendre pas mal en deux minutes…"