Après les supporters d'Anderlecht, les fans d'une autre équipe de Pro League prennent une grande décision
Ce week-end, le Royal Antwerp reçoit la lanterne rouge, Dender. Le week-end suivant, ce sera la grande affiche contre le Club de Bruges au Jan Breydel. Mais sans les supporters du Great Old, qui ont décidé de faire grève.

Après que les supporters d’Anderlecht ont déjà annoncé qu’ils ne se rendraient pas à La Louvière ce week-end, les fans de l'Antwerp ont désormais indiqué qu’ils ne souhaitent pas aller à Bruges le week-end prochain.

La raison : les services compétents à Bruges ont décidé de ne mettre à disposition des supporters de l'Antwerp que la moitié du nombre habituel de tickets. Et les supporters ne sont évidemment pas d’accord avec cette décision.

"Sans supporters, pas de football : assez de décisions arbitraires", peut-on lire notamment dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux des supporters unis de l'Antwerp.

"On a l’impression que les supporters visiteurs sont de plus en plus considérés comme une nuisance. Les blocs visiteurs sont réduits, le nombre de bus est limité. Il n’y a aucune cohérence."

"Il est temps de remettre des règles claires et de fixer des accords précis", adressent-ils également comme message. "Car une chose est incontestable : les supporters sont l’oxygène du football. Sans nous, la lumière serait déjà éteinte."

