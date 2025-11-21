"Il y a eu un petit problème" : Zulte Waregem perturbé dans sa préparation pour le match contre le Standard

Zulte Waregem occupe, après quatorze journées, la huitième place avec 19 points. Le club peut-il encore améliorer ce total avant la trêve ? Il devra alors ramener quelque chose de son toujours difficile déplacement à Sclessin lors de la 15e journée.

Zulte Waregem réalise jusqu’ici une saison tout à fait correcte. Si le club veut jouer le top 6 et les Champions’ Play-offs, il aura tout intérêt à s’imposer en déplacement au Standard afin d’atteindre la barre des 22 points à mi-parcours.

Mais même pour l’objectif initial — une saison tranquille et une place dans le top 12 — il est important pour Zulte Waregem de continuer à engranger des points. Un déplacement à Sclessin n’est jamais une partie de plaisir. L’entraîneur Sven Vandenbroeck s’est exprimé à ce sujet sur les réseaux sociaux du club.

"La trêve internationale s’est bien déroulée. Nous avons analysé le match contre Dender et disputé une rencontre intense contre le RWDM. Nous avons aussi organisé une courte activité de teambuilding et préparé le match contre le Standard."

Zulte Waregem devra être irréprochable derrière

La neige tombée jeudi a toutefois perturbé quelque peu la préparation du match à Liège. "Il y a eu un petit problème sur la pelouse, donc nous avons prévu une alternative cet après-midi. Lukas Willen sera encore absent, tout comme Wilgens Paugain. Tous les autres sont aptes", a expliqué le coach.

Lire aussi… Le choix crucial de Vincent Euvrard : la victoire du Standard contre Zulte en dépendra clairement›"Le Standard performe mieux à domicile, avec le soutien de son public, que lors de ses déplacements. Cela leur donne un boost, ils jouent avec plus de confiance chez eux. Pour nous, ce sera un match plus défensif. Nous devons être irréprochables derrière."