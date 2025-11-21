La relève belge déjà prête ? Le CIES présente un nouveau top 10

Photo: © photonews

Les Diables Rouges se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Reste à savoir quels joueurs belges poursuivront ensuite jusqu'à l'Euro 2028 et/ou le Mondial 2030. Il est possible que plusieurs Diables Rouges expérimentés décident de prendre leur retraite.

Après chaque grand tournoi, quelques joueurs décident généralement de mettre un terme à leur carrière internationale, et cela pourrait aussi être le cas après la Coupe du monde 2026.

Plusieurs joueurs ont désormais largement dépassé la trentaine, et un nouveau cycle de deux ou quatre ans en équipe nationale n’est alors pas toujours évident. Jusqu’à présent, personne n’a encore annoncé sa retraite internationale, et il est possible que cela n’arrive que l’été prochain.

Mais pour chaque joueur susceptible de prendre sa retraite internationale, il faut naturellement trouver un "successeur". Le centre international d’études sportives (CIES) s’est déjà penché sur les jeunes Belges U21 pour voir lesquels ont acquis l’expérience nécessaire.

Le top 10 présente des joueurs issus de différents clubs

Lire aussi… Le Club de Bruges en a vu assez et part à la recherche d'un joueur capable d'avoir un impact immédiatSelon le CIES, il faudrait surtout regarder du côté de Mike Penders pour le poste de gardien. Il s’est déjà illustré au KRC Genk et montre également de très belles choses à Strasbourg en Ligue 1.

Martin Delavallée (Charleroi) et Mathias Delorge (La Gantoise) complètent le top 3 en termes de minutes disputées dans des matchs à enjeu. Le Standard, le Club de Bruges, Anderlecht, Dender et l’Union SG peuvent également se réjouir : chacun possède un joueur présent dans ce top 10. À noter qu'Epolo est dans le classement mais il a opté pour la RDC.

