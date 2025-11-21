Les Rouches doivent se relancer : la composition probable du Standard contre Zulte Waregem

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Les Rouches doivent se relancer : la composition probable du Standard contre Zulte Waregem
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Standard et Zulte Waregem ouvriront la 15ᵉ journée de Pro League ce vendredi soir. Voici la composition probable des Rouches pour ce match.

Battu à Saint-Trond sans montrer grand-chose juste avant la trêve internationale, le Standard doit réagir et s’imposer contre un concurrent direct ce vendredi soir, en ouverture de la 15ᵉ journée de Pro League, Zulte Waregem.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard fera à nouveau confiance à Matthieu Epolo et reconduira sa défense des dernières semaines : Ibrahim Karamoko, Josué Homawoo, Ibe Hautekiet et Tobias Mohr. Marlon Fossey est toujours blessé, tandis qu’Alexandro Calut est de retour dans le groupe, mais il ne devrait pas prendre la place désormais acquise par l’Allemand. Henry Lawrence est en concurrence pour la place à droite.

El Hankouri reconduit au poste de numéro 8 ?

Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra est également de retour dans le groupe, mais reste trop juste pour débuter un match. Casper Nielsen, de son côté, est toujours forfait. On pourrait donc revoir, comme à Saint-Trond, Mohammed El Hankouri un cran plus bas, aux côtés de Hakim Sahabo.

Absent avec les Comores durant la trêve internationale, Rafiki Saïd est lui bien remis et disponible. Il tiendra sa place à gauche, tandis qu’à droite, Adnane Abid sera reconduit. Dans l’axe, le duo Dennis Ayensa - Thomas Henry est attendu, au détriment de Timothé Nkada.

Lire aussi… "Je méritais au moins qu'on me réponde" : Ricardo Sá Pinto snobé par le Standard alors qu'il voulait revenirComposition probable du Standard contre Zulte WaregemEpolo – Karamoko, Homawoo, Hautekiet, Mohr – Sahabo, El Hankouri – Saïd, Ayensa, Abid – Henry

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Zulte Waregem en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Zulte Waregem
Vincent Euvrard

Plus de news

"Je méritais au moins qu'on me réponde" : Ricardo Sá Pinto snobé par le Standard alors qu'il voulait revenir

"Je méritais au moins qu'on me réponde" : Ricardo Sá Pinto snobé par le Standard alors qu'il voulait revenir

08:00
Transfert à plusieurs millions en vue ? L'Atalanta et Bologne s'intéressent à un joueur du Standard

Transfert à plusieurs millions en vue ? L'Atalanta et Bologne s'intéressent à un joueur du Standard

23:00
Anthony Vanden Borre évoque un éventuel retour à Anderlecht : "Verschueren n'aurait jamais dû quitter le club"

Anthony Vanden Borre évoque un éventuel retour à Anderlecht : "Verschueren n'aurait jamais dû quitter le club"

08:30
Le Standard de Liège met en place une "action spéciale" en ce jour particulier

Le Standard de Liège met en place une "action spéciale" en ce jour particulier

19:30
"Ça me fait mal" : Paul Van Himst s'exprime sur la situation de son petit-fils à Westerlo

"Ça me fait mal" : Paul Van Himst s'exprime sur la situation de son petit-fils à Westerlo

07:20
Bientôt un nouveau record ? Le Club de Bruges pourrait toucher 50 millions d'euros pour ce joueur

Bientôt un nouveau record ? Le Club de Bruges pourrait toucher 50 millions d'euros pour ce joueur

07:40
33 ans, 32 sélections, mais désormais l'homme fort des Diables : que faire de Hans Vanaken au Mondial ? Analyse

33 ans, 32 sélections, mais désormais l'homme fort des Diables : que faire de Hans Vanaken au Mondial ?

07:00
Un jeune crack de Pro League se fait remarquer à la Coupe du monde U17

Un jeune crack de Pro League se fait remarquer à la Coupe du monde U17

06:30
Une légende du Bayern ravie par le travail de Vincent Kompany : "Avec lui, on parle enfin de football"

Une légende du Bayern ravie par le travail de Vincent Kompany : "Avec lui, on parle enfin de football"

22:30
Un jeune talent étranger de 18 ans tout en haut de la liste du Club de Bruges ?

Un jeune talent étranger de 18 ans tout en haut de la liste du Club de Bruges ?

21:20
Un top club européen prêt à frapper très fort : 200 millions d'euros (!) pour Erling Haaland ?

Un top club européen prêt à frapper très fort : 200 millions d'euros (!) pour Erling Haaland ?

22:00
"J'aurais voulu rester chez les Mauves toute ma carrière" : Silvio Proto se confie avant RAAL - Anderlecht

"J'aurais voulu rester chez les Mauves toute ma carrière" : Silvio Proto se confie avant RAAL - Anderlecht

21:00
Une star de Premier League choisit Kevin De Bruyne comme joueur lui ayant créé le plus de problèmes

Une star de Premier League choisit Kevin De Bruyne comme joueur lui ayant créé le plus de problèmes

21:40
Des actions à prévoir ? "Belgian Supporters" tire la sonnette d'alarme sur les parcages dans les stades belges

Des actions à prévoir ? "Belgian Supporters" tire la sonnette d'alarme sur les parcages dans les stades belges

18:30
1
Ce jeune espoir belge victime d'un malaise cardiaque est enfin de retour !

Ce jeune espoir belge victime d'un malaise cardiaque est enfin de retour !

20:30
Un ancien coéquipier bien connu de Kevin De Bruyne à Manchester City raccroche les crampons

Un ancien coéquipier bien connu de Kevin De Bruyne à Manchester City raccroche les crampons

20:00
Combien le Club de Bruges va-t-il demander, cette fois ? Probablement plus de... 40 millions d'euros !

Combien le Club de Bruges va-t-il demander, cette fois ? Probablement plus de... 40 millions d'euros !

19:00
Leur avenir au club en dépend : plusieurs joueurs du Standard joueront gros dans les prochaines semaines

Leur avenir au club en dépend : plusieurs joueurs du Standard joueront gros dans les prochaines semaines

14:20
De beaux chocs au programme : voici les arbitres de la 15e journée de Pro League

De beaux chocs au programme : voici les arbitres de la 15e journée de Pro League

17:00
Voici pour quelle somme Anderlecht serait prêt à laisser partir Nathan De Cat

Voici pour quelle somme Anderlecht serait prêt à laisser partir Nathan De Cat

18:00
Problème au mollet : un Diablotin, titulaire pendant la trêve, déclare forfait ce week-end

Problème au mollet : un Diablotin, titulaire pendant la trêve, déclare forfait ce week-end

17:30
Les premiers mots de Philippe Clément à Norwich : "Je vois le potentiel du club"

Les premiers mots de Philippe Clément à Norwich : "Je vois le potentiel du club"

16:30
Contretemps pour Zeno Debast, qui ne pourra pas retrouver le Club de Bruges en Ligue des Champions

Contretemps pour Zeno Debast, qui ne pourra pas retrouver le Club de Bruges en Ligue des Champions

16:00
Pots (presque) confirmés : voici les adversaires potentiels des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026

Pots (presque) confirmés : voici les adversaires potentiels des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026

15:30
🎥 Dimanche, l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire du football belge refera surface

🎥 Dimanche, l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire du football belge refera surface

14:40
La Belgique aurait pu retrouver l'Italie, Brian Riemer pas épargné : le tirage au sort des barrages européens

La Belgique aurait pu retrouver l'Italie, Brian Riemer pas épargné : le tirage au sort des barrages européens

15:00
Le Standard et Charleroi bientôt enfin représentés chez les Diables ? Les chiffres vont dans ce sens, mais...

Le Standard et Charleroi bientôt enfin représentés chez les Diables ? Les chiffres vont dans ce sens, mais...

13:00
Mauvais choix d'Olivier Renard ou erreur de Besnik Hasi ? "Si Özcan était titulaire, il vaudrait 15 millions"

Mauvais choix d'Olivier Renard ou erreur de Besnik Hasi ? "Si Özcan était titulaire, il vaudrait 15 millions"

13:30
1
"C'est tout droit" : voici l'adversaire largement abordable de la RDC en barrage de la Coupe du monde

"C'est tout droit" : voici l'adversaire largement abordable de la RDC en barrage de la Coupe du monde

14:00
2
Il n'y aura pas que du football à la Zebrarena : le plan de Mehdi Bayat, qui pense déjà à l'inauguration

Il n'y aura pas que du football à la Zebrarena : le plan de Mehdi Bayat, qui pense déjà à l'inauguration

12:00
1
Pas encore ce week-end, mais pour bientôt : deux retours importants se profilent au Racing Genk

Pas encore ce week-end, mais pour bientôt : deux retours importants se profilent au Racing Genk

12:20
"Ils sont autant Belges que Congolais" : huit anciens Diablotins en RDC ? Sébastien Desabre donne les raisons

"Ils sont autant Belges que Congolais" : huit anciens Diablotins en RDC ? Sébastien Desabre donne les raisons

11:20
1
Incendié pour son forfait chez les Diables, Thibaut Courtois brise le silence : "Ces critiques m'ont surpris"

Incendié pour son forfait chez les Diables, Thibaut Courtois brise le silence : "Ces critiques m'ont surpris"

12:40
Luc Nilis à cœur ouvert sur son addiction : "On ment, on trompe... ça m'a coûté mon mariage"

Luc Nilis à cœur ouvert sur son addiction : "On ment, on trompe... ça m'a coûté mon mariage"

11:00
2
Un grand constat pour Rudi Garcia : un Diable Rouge a gagné sa place, l'autre doit l'avoir perdue Analyse

Un grand constat pour Rudi Garcia : un Diable Rouge a gagné sa place, l'autre doit l'avoir perdue

11:40
Réunion entre politiques et clubs belges pour de nouveaux stades : les ministres déconnectés de la réalité ?

Réunion entre politiques et clubs belges pour de nouveaux stades : les ministres déconnectés de la réalité ?

20/11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 22/11 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved