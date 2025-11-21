Les Rouches doivent se relancer : la composition probable du Standard contre Zulte Waregem

Le Standard et Zulte Waregem ouvriront la 15ᵉ journée de Pro League ce vendredi soir. Voici la composition probable des Rouches pour ce match.

Battu à Saint-Trond sans montrer grand-chose juste avant la trêve internationale, le Standard doit réagir et s’imposer contre un concurrent direct ce vendredi soir, en ouverture de la 15ᵉ journée de Pro League, Zulte Waregem.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard fera à nouveau confiance à Matthieu Epolo et reconduira sa défense des dernières semaines : Ibrahim Karamoko, Josué Homawoo, Ibe Hautekiet et Tobias Mohr. Marlon Fossey est toujours blessé, tandis qu’Alexandro Calut est de retour dans le groupe, mais il ne devrait pas prendre la place désormais acquise par l’Allemand. Henry Lawrence est en concurrence pour la place à droite.

El Hankouri reconduit au poste de numéro 8 ?

Au milieu de terrain, Marco Ilaimaharitra est également de retour dans le groupe, mais reste trop juste pour débuter un match. Casper Nielsen, de son côté, est toujours forfait. On pourrait donc revoir, comme à Saint-Trond, Mohammed El Hankouri un cran plus bas, aux côtés de Hakim Sahabo.

Absent avec les Comores durant la trêve internationale, Rafiki Saïd est lui bien remis et disponible. Il tiendra sa place à gauche, tandis qu’à droite, Adnane Abid sera reconduit. Dans l’axe, le duo Dennis Ayensa - Thomas Henry est attendu, au détriment de Timothé Nkada.

Lire aussi… "Je méritais au moins qu'on me réponde" : Ricardo Sá Pinto snobé par le Standard alors qu'il voulait revenir›Composition probable du Standard contre Zulte Waregem : Epolo – Karamoko, Homawoo, Hautekiet, Mohr – Sahabo, El Hankouri – Saïd, Ayensa, Abid – Henry