"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

Olivier Renard a été plutôt silencieux ces dernières semaines dans les médias. Il est enfin sorti du silence et raconte pourquoi il a été si peu présent.

"Si je n’ai pas parlé à la presse écrite depuis le stage d’été aux Pays-Bas, c’est avant tout parce que je sais le temps que cela prend pour qu’un nouveau projet se mette en place et pour intégrer dix nouveaux joueurs au sein d’un effectif," souligne-t-il au micro de Sudinfo.

L'élimination en Coupe d'Europe a évidemment été difficile à avaler : "Nous n’avions évidemment pas prévu l’élimination en coupe d’Europe, qui a fait très mal, mais nous savions que tout le reste demanderait de la patience."

Il se veut désormais optimiste : "Tout commence à se mettre en place et je m’en réjouis. Par rapport aux critiques, j’ai vu ce qui se passait mercredi matin avec Rudi Garcia et cela m’a fait un peu sourire. Il a certainement de la frustration et un souhait de communiquer par rapport à toutes les attaques dont il a fait l’objet." Le sélectionneur national belge avait refusé une interview de l'ancien Diable Rouge, Gilles De Bilde, qui travaille pour la chaîne VTM, détentrice des droits télévisés.

Être capable de gérer la pression

"Mais quand vous êtes entraîneur de l’équipe nationale ou directeur sportif d’Anderlecht, vous devez être capable de gérer la pression et les critiques," pointe-t-il.

"Par contre, là où je comprends Garcia, c'est par rapport aux dégâts que peuvent faire des podcasts, des sites internet et des consultants qui ne sont parfois même pas journalistes et qui sortent trop souvent de leur rôle."