"Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De Cat

Vincent Kompany était en visite à Neerpede la semaine dernière. Besnik Hasi a notamment évoqué très vaguement le cas de Nathan De Cat, joueur par qui le Bayern de l'ancien Mauve est intéressé.

Besnik Hasi n'était pas au courant de l'arrivée du sélectionneur bavarois à Neerpede : "Quand Kompany vient à Neerpede, il me téléphone généralement à l’avance. Cette fois, il ne l’avait pas fait. J’étais sur le terrain d’entraînement et soudain quelqu’un me dit : 'Vincent veut te voir'."

"Le hasard fait que notre intendant s’appelle aussi Vincent, et on s’entend très bien. J’ai demandé de quel terrain il s’agissait et ce qui n’allait pas, mais en fait c’était Kompany", souligne-t-il au micro du Nieuwsblad. "C’était très convivial. On a bu un café avec tout le staff. Pour les garçons formés à Anderlecht, cela reste leur famille, leur maison. C’est pareil pour Lukaku, Tielemans, Vanden Borre…"

Nathan De Cat, un sujet de discussions ?

Mais alors en ce qui concerne Nathan De Cat ? Que se sont-ils dit ? "On a parlé de tout et de rien. Il reste fidèle à sa vision, mais il l’applique maintenant à un niveau plus élevé, avec des joueurs capables de se corriger eux-mêmes. On a discuté de clubs et de joueurs, bien sûr, mais pas spécifiquement des nôtres. Si Kompany veut savoir quelque chose sur De Cat, il n’a pas besoin de moi. Il est suffisamment pointu pour ça. Il m’a quand même raconté quelque chose de très intéressant sur le système d’amendes du Bayern Munich."

"Je ne peux rien dire là-dessus. En tant que joueur, je ne l’aurais pas accepté, mais peut-être que c’est une idée. Heureusement, je n’ai pas encore dû l’appliquer à Anderlecht."

Lire aussi… Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."Nathan De Cat est au cœur des rumeurs de transfert. Pas question pour l'entraîneur d'en parler avec son joueur : "Je ne parle jamais transferts avec mes joueurs. Je leur dis de se concentrer totalement sur le football. Quand tu joues à ce niveau à 17 ans, c’est normal qu’on fasse beaucoup de bruit autour des indemnités de transfert. Heureusement, il est bien entouré, dans un cocon familial solide."

"Et à Anderlecht, on a de l’expérience avec l’éclosion des top talents. J’ai connu Kompany et Vanden Borre comme joueur, mais aussi Lukaku, Tielemans, Dendoncker… comme coach. À terme, ils sont tous partis de la bonne manière." Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont sur les traces du jeune talent belge pour un transfert l'été prochain.

