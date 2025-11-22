Le calvaire continue pour les jeunes de Bruges, encore battus

La soirée de Challenger Pro League a démarré par un match entre le Sporting Lokeren et le Club NXT. Et si les U23 de Bruges avaient ouvert le score, ils ont rapidement pris le bouillon.

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour le Club NXT. La saison passée, les U23 brugeois avaient en effet terminé dans le top 6 et auraient dû, sans la règle les en empêchant, disputer le tour final de la Challenger Pro League ; quelques mois plus tard, ils sont bons derniers du championnat.

Ce samedi soir, le Club NXT se déplaçait à Lokeren-Temse et a pourtant eu de bonnes raisons d'espérer un résultat. En effet, à la pause, ce sont les jeunes brugeois qui menaient au score, suite à un auto-but signé Boujouh.

Mais en seconde période, Lokeren se reprendra. À la 63e minute, Soumaré égalisera, avant que Van Aerschot transforme un penalty quelques minutes plus tard et mettent les Waeslandiens aux commandes (66e, 2-1).

C'est ensuite l'ancien jeune du Standard, Anisse Brrou, qui fera le break (71e, 3-1) et permettra ainsi de sceller la victoire de Lokeren. Un premier but au Daknam pour l'ex-Rouche, qui comptait déjà trois passes décisives.

En fin de rencontre, Bruges reviendra à 3-2, trop tard pour éviter une 10e défaite cette saison. Le Club NXT reste donc bon dernier de D1B, tandis que Lokeren reste bien installé dans le ventre mou du championnat.