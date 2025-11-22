Les supporters ne comprennent pas : décision étonnante de l'Ajax concernant Jorthy Mokio et Rayane Bounida

Jorthy Mokio revient sur le devant de la scène. Alors que Manchester United le courtise et que son avenir à l'Ajax semble incertain, le club a surpris vendredi en le titularisant de manière inattendue avec le Jong Ajax.

Jorthy Mokio est sur les radars de Manchester United. Le jeune Belge de 17 ans espère franchir rapidement un nouveau cap dans sa carrière, et son rêve pourrait se réaliser plus tôt que prévu.

Il n’est plus un secret que Mokio semble avoir perdu un peu de confiance dans le projet sportif de l’Ajax. Mais qu’en est-il du côté du club ? Vendredi soir, les supporters ont été surpris.

Jorthy Mokio et Rayane Bounida avec le noyau B de l'Ajax

Mokio et Rayane Bounida figuraient dans le onze de départ du Jong Ajax. Bounida semblait sur le point d’intégrer définitivement l’équipe A, mais il doit finalement faire un pas en arrière, ce qui lui permet néanmoins de continuer à accumuler du temps de jeu.

Quant à Mokio, il évolue déjà depuis un an avec l’équipe A. Ce n’était que sa deuxième apparition avec le Jong Ajax cette saison. Un choix surprenant du staff, qui ne semble pas lié à un manque de rythme, puisque que le jeune Belge a encore disputé un match du Mondial U17 au Qatar avec la Belgique.

La situation est d’autant plus étonnante qu’Owen Wijndal et Lucas Rosa ne sont pas complètement rétablis. Les supporters ont exprimé leur surprise sur les réseaux sociaux. Au final, le Jong Ajax s’est incliné 3-1 face au FC Eindhoven.