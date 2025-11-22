Interview "On était proches du hold-up" : à dix après 22 minutes, Zulte a failli faire tomber le Standard à Sclessin

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
"On était proches du hold-up" : à dix après 22 minutes, Zulte a failli faire tomber le Standard à Sclessin
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Passé par le centre de formation du Standard, Benoît Nyssen se réjouit du point acquis par Zulte à Sclessin dans des conditions difficiles, ce vendredi soir. L'arrière droit s'est offert un beau duel avec Rafiki Saïd.

La différence de réaction entre les joueurs du Standard et ceux de Zulte Waregem était évidemment flagrante au coup de sifflet final. Les Rouches, dépités, ont été hués par une partie de leurs supporters et ont rapidement gagné le vestiaire, la zone mixte et leur domicile, tandis que les joueurs de l’Essevee sont allés fêter ce partage acquis dans des conditions difficiles devant leur parcage.

Il faut dire qu’après 22 minutes et l’expulsion de Nnadi, les joueurs de Fred Vanderbiest ne s’imaginaient plus prendre un point à Sclessin. Benoît Nyssen le concédait volontiers à notre micro.

"Bien sûr, c’est une évidence (qu’on aurait signé pour un partage à ce moment-là). Quand on prend la carte rouge, on sait que ça va être compliqué. Surtout ici, à Sclessin, contre une équipe de qualité. À ce moment-là, arracher un point, on signe tous les jours, et c’est ce qui s’est passé. On n’a pas démérité, on a défendu en bloc et on a fait un match très correct."

Zulte n'est pas passé loin du hold-up à Sclessin

Et Zulte Waregem a fait mieux que se défendre. En seconde période, l’Essevee est passé proche de l’ouverture du score en contre-attaque, a contraint Matthieu Epolo à un arrêt important et difficile sur une frappe de Jeppe Erenbjerg, et a provoqué la carte rouge de Marco Ilaimaharitra en fin de rencontre. À 10 contre 11 pendant 70 minutes, Zulte aurait pu l’emporter à Sclessin.

Lire aussi… Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem"On était proches du hold-up. Il y avait deux ou trois situations où on aurait pu marquer, très bel arrêt de Matthieu Epolo sur la frappe de Jeppe (Erenbjerg) aussi", poursuivait l’arrière droit, qui s’est offert un beau duel avec un Rafiki Saïd qui a parfois un peu trop voulu forcer les choses.

"Dans le championnat, c’est l’un des meilleurs joueurs en un contre un. Je savais que ce serait un de ceux avec qui ce serait le plus compliqué. C’était un beau duel, il a eu ses moments et j’ai eu les miens. Je suis content de mon match, j’ai essayé de l’empêcher de trouver des opportunités. Bien sûr, c’est un joueur de grande qualité. Il y a des moments où il arrive à faire ce qu’il veut. C’est aussi avec de tels duels que j’apprends", a conclu Benoît Nyssen.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Zulte Waregem
Benoit Nyssen

Plus de news

Encore deux boycotts ce week-end : les supporters des grands clubs réclament une intervention politique

Encore deux boycotts ce week-end : les supporters des grands clubs réclament une intervention politique

14:00
Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

13:40
Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem Analyse

Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem

23:00
4
À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

22:41
🎥 Un sacré discours ! Philippe Clement s'impose d'emblée dans le vestiaire de Norwich City

🎥 Un sacré discours ! Philippe Clement s'impose d'emblée dans le vestiaire de Norwich City

12:40
"C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitement

"C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitement

11:20
Un défenseur central belge en route vers un club allemand historique ?

Un défenseur central belge en route vers un club allemand historique ?

13:00
Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon Mignolet

Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon Mignolet

12:20
Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise

Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise

11:40
Ivan Leko retrouve le sourire : "On se rapproche enfin de notre meilleur niveau"

Ivan Leko retrouve le sourire : "On se rapproche enfin de notre meilleur niveau"

12:00
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany avant le prochain match du Bayern !

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany avant le prochain match du Bayern !

11:00
"Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De Cat

"Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De Cat

10:30
"Propre techniquement" : les médias français optimistes après le match d'Arthur Vermeeren face à Nice

"Propre techniquement" : les médias français optimistes après le match d'Arthur Vermeeren face à Nice

10:00
🎥 Daan Dierckx ne se cache pas après la nouvelle déception du Standard : "Je dois quand même dire la vérité" Interview

🎥 Daan Dierckx ne se cache pas après la nouvelle déception du Standard : "Je dois quand même dire la vérité"

00:20
1
"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

09:00
1
"C'est ça qui m'a plu" : Sébastien Pocognoli revient sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

"C'est ça qui m'a plu" : Sébastien Pocognoli revient sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

09:30
"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

08:00
Et si c'était la solution ? Julien Duranville vers un départ de Dortmund en prêt cet hiver ?

Et si c'était la solution ? Julien Duranville vers un départ de Dortmund en prêt cet hiver ?

08:30
Nicky Hayen revoit ses plans avant Charleroi : "La défaite à Anderlecht a laissé des traces"

Nicky Hayen revoit ses plans avant Charleroi : "La défaite à Anderlecht a laissé des traces"

07:20
Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

07:00
Plus de tricherie possible : la Premier League suit l'UEFA avec un nouveau règlement financier

Plus de tricherie possible : la Premier League suit l'UEFA avec un nouveau règlement financier

07:40
Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

06:30
1
Yves Vanderhaeghe en force ! Les Francs Borains revivent, le RFC Liège fait grise mine

Yves Vanderhaeghe en force ! Les Francs Borains revivent, le RFC Liège fait grise mine

23:15
Voici ce que devient Moussa Djenepo, sans avenir au Standard l'été dernier

Voici ce que devient Moussa Djenepo, sans avenir au Standard l'été dernier

15:30
Eupen tient jusqu'au bout chez le leader ! Les Pandas reprennent avec l'une des suprises du weekend

Eupen tient jusqu'au bout chez le leader ! Les Pandas reprennent avec l'une des suprises du weekend

22:20
Le Standard privé de sa victoire ? L'Antwerp revient à la charge...avec une solution créative

Le Standard privé de sa victoire ? L'Antwerp revient à la charge...avec une solution créative

18:40
Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

21:40
Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

21:00
La relève belge déjà prête ? Le CIES présente un nouveau top 10

La relève belge déjà prête ? Le CIES présente un nouveau top 10

20:00
Le transfert le plus cher de l'histoire du Racing ? Genk frappe un grand coup pour Konstantinos Karetsas

Le transfert le plus cher de l'histoire du Racing ? Genk frappe un grand coup pour Konstantinos Karetsas

21:20
1
Le choix crucial de Vincent Euvrard : la victoire du Standard contre Zulte en dépendra clairement Analyse

Le choix crucial de Vincent Euvrard : la victoire du Standard contre Zulte en dépendra clairement

21/11
"Il y a eu un petit problème" : Zulte Waregem perturbé dans sa préparation pour le match contre le Standard

"Il y a eu un petit problème" : Zulte Waregem perturbé dans sa préparation pour le match contre le Standard

21/11
La blessure de trop : Zinho Vanheusden et le football professionnel, c'est terminé

La blessure de trop : Zinho Vanheusden et le football professionnel, c'est terminé

17:55
4
"C'était vraiment mon sentiment" : Sébastien Pocognoli explique la raison de son départ de l'Union

"C'était vraiment mon sentiment" : Sébastien Pocognoli explique la raison de son départ de l'Union

20:30
1
Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)

Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)

21/11
Un Anderlechtois va se faire opérer : "Il avait voulu reprendre avec le groupe mais il n'était plus le même"

Un Anderlechtois va se faire opérer : "Il avait voulu reprendre avec le groupe mais il n'était plus le même"

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 18:15 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved