"On était proches du hold-up" : à dix après 22 minutes, Zulte a failli faire tomber le Standard à Sclessin

Passé par le centre de formation du Standard, Benoît Nyssen se réjouit du point acquis par Zulte à Sclessin dans des conditions difficiles, ce vendredi soir. L'arrière droit s'est offert un beau duel avec Rafiki Saïd.

La différence de réaction entre les joueurs du Standard et ceux de Zulte Waregem était évidemment flagrante au coup de sifflet final. Les Rouches, dépités, ont été hués par une partie de leurs supporters et ont rapidement gagné le vestiaire, la zone mixte et leur domicile, tandis que les joueurs de l’Essevee sont allés fêter ce partage acquis dans des conditions difficiles devant leur parcage.

Il faut dire qu’après 22 minutes et l’expulsion de Nnadi, les joueurs de Fred Vanderbiest ne s’imaginaient plus prendre un point à Sclessin. Benoît Nyssen le concédait volontiers à notre micro.

"Bien sûr, c’est une évidence (qu’on aurait signé pour un partage à ce moment-là). Quand on prend la carte rouge, on sait que ça va être compliqué. Surtout ici, à Sclessin, contre une équipe de qualité. À ce moment-là, arracher un point, on signe tous les jours, et c’est ce qui s’est passé. On n’a pas démérité, on a défendu en bloc et on a fait un match très correct."

Zulte n'est pas passé loin du hold-up à Sclessin

Et Zulte Waregem a fait mieux que se défendre. En seconde période, l’Essevee est passé proche de l’ouverture du score en contre-attaque, a contraint Matthieu Epolo à un arrêt important et difficile sur une frappe de Jeppe Erenbjerg, et a provoqué la carte rouge de Marco Ilaimaharitra en fin de rencontre. À 10 contre 11 pendant 70 minutes, Zulte aurait pu l’emporter à Sclessin.

Lire aussi… Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem›"On était proches du hold-up. Il y avait deux ou trois situations où on aurait pu marquer, très bel arrêt de Matthieu Epolo sur la frappe de Jeppe (Erenbjerg) aussi", poursuivait l’arrière droit, qui s’est offert un beau duel avec un Rafiki Saïd qui a parfois un peu trop voulu forcer les choses.

"Dans le championnat, c’est l’un des meilleurs joueurs en un contre un. Je savais que ce serait un de ceux avec qui ce serait le plus compliqué. C’était un beau duel, il a eu ses moments et j’ai eu les miens. Je suis content de mon match, j’ai essayé de l’empêcher de trouver des opportunités. Bien sûr, c’est un joueur de grande qualité. Il y a des moments où il arrive à faire ce qu’il veut. C’est aussi avec de tels duels que j’apprends", a conclu Benoît Nyssen.