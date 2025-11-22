"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

Récemment, une rumeur sortie dans la presse racontait qu'Olivier Renard était un grand ami de Besnik Hasi. Le directeur sportif a décidé de mettre les choses au clair.

Il se veut très clair et exige des lecteurs de la prudence avant de lire des informations sur un site web : "Sur cinq infos des sites internet, quatre sont complètement fausses. Comme celle qui m’a été relayée par mon père et qui assure que je suis le grand ami de Besnik Hasi et que l’on se connaît depuis des années."

Olivier Renard met les points sur les i concernant cette rumeur : "La seule fois que j’ai parlé à Besnik avant qu’il ne devienne coach d’Anderlecht, c’était en 2014, juste avant qu’il ne prenne la succession de Van den Brom et qu’il devienne champion."

"J’avais rencontré Hasi, alors T2 des Mauves, pour le faire venir au KaVé, mais le RSCA ne l’avait pas laissé partir. Depuis lors, on s’était juste croisés dans les stades," souligne-t-il au micro de Sudinfo.

Une relation professionnelle

Sa relation avec Besnik Hasi est surtout professionnelle : "Mais, ces dernières semaines, sur les sites, on pouvait lire que je ne le mettrais jamais dehors car c’est mon meilleur ami et qu’en plus, nous avons le même agent. Or, je n’ai jamais eu d’agent de ma vie."

"Je me mets à la place du supporter qui doit se dire qu'il n'y a que des magouilles dans son club favori. C'est malsain," conclut le directeur sportif des Mauves. Olivier Renard avait décidé de recruter Besnik Hasi le 20 mars 2025 suite au limogeage de David Hubert.