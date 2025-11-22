Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

Anderlecht se déplacera à la RAAL dimanche soir. Les Loups comptent une petite ribambelle d'anciens Mauves.

Thierry Lutonda sur le terrain, Enzo Scifo et Nicolas Frutos dans la direction, Anthony Vanden Borre dans l'encadrement : plusieurs anciens Mauves retrouveront le Sporting ce weekend. Parmi eux, Vanden Borre est sans doute celui qui a le mieux connu Besnik Hasi.

Ce n'est pas un secret, la relation entre les deux hommes a connu beaucoup de hauts et de bas. L'entraîneur anderlechtois a été à l'origine de sa mise à l'écart. Et même lorsque Vanden Borre est revenu à son meilleur niveau, quelques mises au point ont été plutôt musclées.

Deux forts caractères

Hasi est revenu sur le sujet en conférence de presse. "Il n'y a jamais eu de souci avec moi. Quand il revient en 2013, John van den Brom ne le connaissait pas. J'ai dû décider s'il revenait ou non. Il était le meilleur back de Belgique selon moi mais il n'était plus capable de jouer au football", nuance-t-il.

"J'ai beaucoup travaillé avec lui. Anthony était le meilleur quand il était à fond. Son problème était sa gestion de tout ce qu'il y avait autour. Sa manière de dire les choses n'était pas toujours la bonne. Si je laissais passer ce qui s'est passé à ce moment-là, je perdais le groupe. Dans l'intérêt de tout le monde, on a pris la décision de l'écarter", poursuit Hasi.

Quelle réaction attendre en cas de retrouvailles à l'Easi Arena ? "Si je le croise dimanche, je vais lui serrer la main. Je n'ai pas de problème avec lui. C'est un gamin d'Anderlecht". Un gamin mauve et blanc qui aide, de son propre aveu, les jeunes "à ne pas se mettre debout sur un ballon" comme il a pu le faire.