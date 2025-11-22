Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Anderlecht se déplacera à la RAAL dimanche soir. Les Loups comptent une petite ribambelle d'anciens Mauves.

Thierry Lutonda sur le terrain, Enzo Scifo et Nicolas Frutos dans la direction, Anthony Vanden Borre dans l'encadrement : plusieurs anciens Mauves retrouveront le Sporting ce weekend. Parmi eux, Vanden Borre est sans doute celui qui a le mieux connu Besnik Hasi.

Ce n'est pas un secret, la relation entre les deux hommes a connu beaucoup de hauts et de bas. L'entraîneur anderlechtois a été à l'origine de sa mise à l'écart. Et même lorsque Vanden Borre est revenu à son meilleur niveau, quelques mises au point ont été plutôt musclées.

Deux forts caractères

Hasi est revenu sur le sujet en conférence de presse. "Il n'y a jamais eu de souci avec moi. Quand il revient en 2013, John van den Brom ne le connaissait pas. J'ai dû décider s'il revenait ou non. Il était le meilleur back de Belgique selon moi mais il n'était plus capable de jouer au football", nuance-t-il.

"J'ai beaucoup travaillé avec lui. Anthony était le meilleur quand il était à fond. Son problème était sa gestion de tout ce qu'il y avait autour. Sa manière de dire les choses n'était pas toujours la bonne. Si je laissais passer ce qui s'est passé à ce moment-là, je perdais le groupe. Dans l'intérêt de tout le monde, on a pris la décision de l'écarter", poursuit Hasi.

Lire aussi… "On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik HasiQuelle réaction attendre en cas de retrouvailles à l'Easi Arena ? "Si je le croise dimanche, je vais lui serrer la main. Je n'ai pas de problème avec lui. C'est un gamin d'Anderlecht". Un gamin mauve et blanc qui aide, de son propre aveu, les jeunes "à ne pas se mettre debout sur un ballon" comme il a pu le faire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis RAAL La Louvière - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (23/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RAAL La Louvière
Besnik Hasi

Plus de news

"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

09:00
"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

08:00
Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

21:00
Nicky Hayen revoit ses plans avant Charleroi : "La défaite à Anderlecht a laissé des traces"

Nicky Hayen revoit ses plans avant Charleroi : "La défaite à Anderlecht a laissé des traces"

07:20
Et si c'était la solution ? Julien Duranville vers un départ de Dortmund en prêt cet hiver ?

Et si c'était la solution ? Julien Duranville vers un départ de Dortmund en prêt cet hiver ?

08:30
Plus de tricherie possible : la Premier League suit l'UEFA avec un nouveau règlement financier

Plus de tricherie possible : la Premier League suit l'UEFA avec un nouveau règlement financier

07:40
Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

06:30
Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem Analyse

Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem

23:00
3
Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

21:40
Un Anderlechtois va se faire opérer : "Il avait voulu reprendre avec le groupe mais il n'était plus le même"

Un Anderlechtois va se faire opérer : "Il avait voulu reprendre avec le groupe mais il n'était plus le même"

19:00
À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

22:41
Yves Vanderhaeghe en force ! Les Francs Borains revivent, le RFC Liège fait grise mine

Yves Vanderhaeghe en force ! Les Francs Borains revivent, le RFC Liège fait grise mine

23:15
Eupen tient jusqu'au bout chez le leader ! Les Pandas reprennent avec l'une des suprises du weekend

Eupen tient jusqu'au bout chez le leader ! Les Pandas reprennent avec l'une des suprises du weekend

22:20
La relève belge déjà prête ? Le CIES présente un nouveau top 10

La relève belge déjà prête ? Le CIES présente un nouveau top 10

20:00
Le transfert le plus cher de l'histoire du Racing ? Genk frappe un grand coup pour Konstantinos Karetsas

Le transfert le plus cher de l'histoire du Racing ? Genk frappe un grand coup pour Konstantinos Karetsas

21:20
1
"C'était vraiment mon sentiment" : Sébastien Pocognoli explique la raison de son départ de l'Union

"C'était vraiment mon sentiment" : Sébastien Pocognoli explique la raison de son départ de l'Union

20:30
1
🎥 Daan Dierckx ne se cache pas après la nouvelle déception du Standard : "Je dois quand même dire la vérité" Interview

🎥 Daan Dierckx ne se cache pas après la nouvelle déception du Standard : "Je dois quand même dire la vérité"

00:20
Le Standard privé de sa victoire ? L'Antwerp revient à la charge...avec une solution créative

Le Standard privé de sa victoire ? L'Antwerp revient à la charge...avec une solution créative

18:40
Jordy Soladio se relance aux Francs Borains : "L'objectif est de regarder vers le haut" Interview

Jordy Soladio se relance aux Francs Borains : "L'objectif est de regarder vers le haut"

19:30
Anderlecht entre en concurrence avec la Juventus dans sa recherche d'un attaquant

Anderlecht entre en concurrence avec la Juventus dans sa recherche d'un attaquant

17:30
La blessure de trop : Zinho Vanheusden et le football professionnel, c'est terminé

La blessure de trop : Zinho Vanheusden et le football professionnel, c'est terminé

17:55
4
Le joueur du mois est connu en Pro League, et il évolue dans un club wallon !

Le joueur du mois est connu en Pro League, et il évolue dans un club wallon !

13:30
"Ce n'est pas une saison parfaite" : Vincent Kompany veut encore rendre le Bayern plus fort

"Ce n'est pas une saison parfaite" : Vincent Kompany veut encore rendre le Bayern plus fort

18:20
Les supporters d'Anderlecht prennent une grande décision pour le déplacement à La Louvière

Les supporters d'Anderlecht prennent une grande décision pour le déplacement à La Louvière

21/11
Après les supporters d'Anderlecht, les fans d'une autre équipe de Pro League prennent une grande décision

Après les supporters d'Anderlecht, les fans d'une autre équipe de Pro League prennent une grande décision

17:00
"J'aimerais beaucoup revivre cela" : Matisse Samoise ambitieux avec La Gantoise

"J'aimerais beaucoup revivre cela" : Matisse Samoise ambitieux avec La Gantoise

16:30
Le Club de Bruges ne veut pas laisser partir ce cadre cet hiver

Le Club de Bruges ne veut pas laisser partir ce cadre cet hiver

16:00
Voici ce que devient Moussa Djenepo, sans avenir au Standard l'été dernier

Voici ce que devient Moussa Djenepo, sans avenir au Standard l'été dernier

15:30
OFFICIEL : un cadre de l'Antwerp est sur la touche pour plusieurs semaines

OFFICIEL : un cadre de l'Antwerp est sur la touche pour plusieurs semaines

14:40
"Parfois, c'est bien d'être au milieu des joueurs" : Kompany s'exprime sur sa participation aux entraînements

"Parfois, c'est bien d'être au milieu des joueurs" : Kompany s'exprime sur sa participation aux entraînements

15:00
Ricardo Sá Pinto explique le défi un peu fou qu'il relève loin du Standard

Ricardo Sá Pinto explique le défi un peu fou qu'il relève loin du Standard

14:00
1
Le Bayern de Vincent Kompany va passer la cinquième pour prolonger l'un de ses cadres

Le Bayern de Vincent Kompany va passer la cinquième pour prolonger l'un de ses cadres

14:20
Voici pourquoi ce weekend sera particulier en Pro League

Voici pourquoi ce weekend sera particulier en Pro League

12:40
Anthony Vanden Borre évoque un éventuel retour à Anderlecht : "Verschueren n'aurait jamais dû quitter le club"

Anthony Vanden Borre évoque un éventuel retour à Anderlecht : "Verschueren n'aurait jamais dû quitter le club"

21/11
Le Club de Bruges en a vu assez et part à la recherche d'un joueur capable d'avoir un impact immédiat

Le Club de Bruges en a vu assez et part à la recherche d'un joueur capable d'avoir un impact immédiat

12:20
1
Cole Palmer se blesse... tout en restant chez lui : coup dur pour Chelsea

Cole Palmer se blesse... tout en restant chez lui : coup dur pour Chelsea

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 18:15 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved