Anderlecht retrouve un ancien de la maison...qui prévient : "On va gagner 2-0 et je vais marquer"

La RAAL est déterminée à signer un nouveau gros coup contre Anderlecht. Parmi les Loups, Thierry Lutonda va retrouver ses anciennes couleurs.

Thierry Lutonda a joué pendant six ans à Anderlecht. Sa formation made in Neerpede apporte de la qualité technique à la RAAL. L'apport est réciproque : signer à l'Easi Arena a permis au joueur de durcir son jeu. Ce soir, il défiera le Sporting pour la première fois depuis son départ en 2021.

"C’est forcément un moment spécial pour moi : je connais encore Marco Kana, Yari Verschaeren et Killian Sardella, qui faisaient aussi partie de ma promo à Neerpede avec Theo Leoni. Je connais aussi Adriano Bertaccini, avec qui j’ai joué à 12 ans au Standard et que je côtoyais aussi chez les Diablotins", se souvient-il.

Ils ne se feront pas de cadeaux : "On se parlera avant et après le match… mais durant les 90 minutes, il n’y aura pas d’amis ! Je ne vais pas les chambrer non plus : quand tu chambres, on te fait payer la note ensuite", rigole Lutonda, interviewé par la RTBF.

Bousculer Anderlecht

Le latéral gauche est confiant : "On va leur rentrer dedans : on va jouer notre jeu, engagement, intensité, on ne va rien leur laisser. À la maison, on a pris des points contre Bruges, Charleroi et l’Union… et on fera pareil dimanche. Je connais forcément bien Anderlecht, et je sais qu’ils n’aiment pas quand on les bouscule, les duels, tout ça : eux, ils aiment le beau jeu, la possession. Mais aujourd’hui, le foot a changé. Honnêtement, j’ai un très bon feeling sur ce match : on va les battre 2-0… et je vais marquer un but".

Lire aussi… "Tout le monde le pense, mais c'est faux" : Anthony Vanden Borre revient sur le geste qui a marqué sa carrièreThierry Lutonda ne marque pourtant pas souvent (3 buts en 106 matchs chez les pros) : "On se moque souvent de moi… mais j’ai quand même marqué il y a trois semaines contre le Cercle ! Et quand j’étais petit, je jouais en 9 : ça m’est arrivé de mettre 7 ou 8 buts par match". Voilà les Mauves prévenus.

