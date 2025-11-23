Après les Diables à Sclessin, la Pro League : la présence remarquée de Kevin De Bruyne

Le premier match de l'après-midi s'est disputé dans le Limbourg entre Genk et Malines. Un certain Kevin De Bruyne était présent en tribune.

Sans football, le temps paraît bien long pour Kevin De Bruyne, au repos forcé suite à sa blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. Mais le ballon rond n'est jamais très loin. On a ainsi vu KDB à Sclessin pour le match des Diables Rouges contre le Liechtenstein.

Malgré ses béquilles, il était descendu jusque sur le terrain pour féliciter ses coéquipiers de la qualifications pour la Coupe du Monde et se glisser sur la photo souvenir de l'équipe.

De Sclessin à Genk

Ce weekend, le joueur du Napoli est toujours en Belgique. Il a ainsi été aperçu en loge à Genk pour suivre la rencontre du Racing contre Malines en début d'après-midi.

🕵️‍♂️ | Kevin De Bruyne est de retour au KRC Genk aujourd’hui ! 👋🏟️



Regardez #GNKKVM uniquement sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/uJGM4ASqvf — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 23, 2025

De Bruyne était encore une fois accompagné de Steven Defour, qui a été formé à Malines et à Genk, avant de vivre sa seule expérience comme entraîneur du côté du KV jusqu'en novembre 2023.

De son côté, Kevin De Bruyne avait déjà fait parler de lui dans le Limbourg en venant voir jouer son fils Rome, maillot du Racing sur les épaules. Les supporters de Genk ne doivent pourtant pas se faire d'illusions : le joueur a déjà précisé qu'il ne terminerait pas sa carrière en Belgique, que ce soit à la Cegeka Arena ou ailleurs.