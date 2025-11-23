La RAAL vise un nouvel exploit : Frédéric Taquin annonce la couleur avant Anderlecht

La RAAL, solide à l'Easi Arena, veut encore créer la surprise face à Anderlecht. Frédéric Taquin se montre ambitieux.

La RAAL retrouve l'Easi Arena pour un nouveau duel face à un poids lourd du championnat. Après avoir battu Charleroi et Bruges et accroché l’Union, les Loups accueillent cette fois Anderlecht.

Frédéric Taquin reste fidèle à sa ligne, avec de l’ambition mais sans excès de confiance. "On a envie de faire quelque chose de grand. On a nos chances à la maison", affirme-t-il à la RTBF. La RAAL a montré cette saison qu’elle pouvait poser des problèmes aux mieux classés.

Taquin connaît la valeur de l’adversaire. Anderlecht vient d’enchaîner deux victoires, dont une contre le Club de Bruges et joue avec de la confiance en ce moment. "Ils sont en pleine possession de leurs moyens. Offensivement, ils sont complémentaires", analyse-t-il.

Un plan bien précis ?

Pas question pour les Loups de s’écarter de leur identité. "Si on essaie de se voir plus beau qu’on ne l’est, on va passer une mauvaise soirée", prévient Taquin. L’Easi Arena peut pousser, mais le plan devra rester simple.

Avec 14 points et une 11e place, La RAAL avance sans pression, mais avec l'envie de continuer à surprendre. Taquin l'assure : "On est capables de tout." L'Easi Arena l'a déjà prouvé.