Le prochain attaquant que les clubs vont s'arracher cet hiver ? "C'est le meilleur joueur de D1B"

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le prochain attaquant que les clubs vont s'arracher cet hiver ? "C'est le meilleur joueur de D1B"
Photo: © photonews

Courtrai a gagné 4-2 contre Lommel après un match solide et le doublé de Thierry Ambrose. Les Kerels restent dans le haut du classement en D1B.

Le KV Courtrai a signé une belle victoire ce week-end. Les Kerels ont dominé Lommel 4-2 au terme d’un match intense et riche en actions.

Van Landschoot a ouvert le score pour Courtrai, mais Lommel a égalisé dès la 4e minute. Avant la pause, Thierry Ambrose a inscrit le 2-1. À l’heure de jeu, il a marqué le 3-1. Après un but contre son camp de Ruyssen, Afolabi a fixé le score final à 4-2.

Ambrose brille encore

"Une prestation complète", a réagi l’entraîneur Michiel Jonckheere dans Het Laatste Nieuws. "On a joué le football que je veux voir. Je suis un coach très satisfait. Tout le monde n’est pas capable de marquer quatre fois contre Lommel."

Le coach de Courtrai s’est montré particulièrement élogieux envers Ambrose. "Ça faisait longtemps que je ne l’avais plus vu à ce niveau. Thierry a prouvé aujourd’hui qu’il est le meilleur joueur de D1B."

L’attaquant de Courtrai a inscrit 8 buts en 12 matchs et donné 5 passes décisives. Il est en tête du classement des meilleurs buteurs de Challenger Pro League, avec un but d’avance sur Mertens, Robail et Diouf.

Division 2

 Journée 14
Francs Borains Francs Borains 2-0 FC Liège FC Liège
SK Beveren SK Beveren 1-1 Eupen Eupen
KSC Lokeren KSC Lokeren 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
La Gantoise La Gantoise 0-0 Jong Genk Jong Genk
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 RFC Seraing RFC Seraing
KV Courtrai KV Courtrai 4-2 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 16:00 Beerschot Beerschot
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 16:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
