"Nous étions une bonne équipe" Ivan Leko secoue La Gantoise après un match inquiétant

La Gantoise n'a pris qu'un point à Westerlo, au terme d'un match ouvert. Ivan Leko reconnaît les difficultés de son équipe.

La Gantoise repart de Westerlo avec un point, mais sûrement pas avec la sensation d’avoir maîtrisé la rencontre. Malgré les absences et un jeu parfois brouillon, les Buffalos ont tenu bon.

Ivan Leko ne s’est pas caché après le coup de sifflet final. Le coach gantois espérait mieux. "Nous ne sommes pas venus ici uniquement pour prendre un point, mais pour bien jouer", a-t-il lancé, lucide. Pour lui, son équipe n’a pas affiché le niveau souhaité.

Même si tout n’a pas fonctionné, Leko a vu quelques bonnes choses. Son équipe a tenté de jouer, a montré de l’envie, mais s’est souvent exposée. "Ils ont eu les meilleures occasions", admet le coach.

"Nous étions une bonne équipe"

Leko préfère se projeter vers la suite avec confiance. "Nous étions une bonne équipe, et nous le redeviendrons", assure-t-il. La Gantoise traverse une zone de turbulences, mais le coach est persuadé que l’équipe retrouvera son niveau.

Le prochain match se jouera à domicile contre Saint-Trond, avant d'enchaîner quelques jours plus tard avec un duel de Coupe de Belgique face au Cercle de Bruges.