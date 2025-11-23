Première défaite depuis son arrivée à Louvain : Felice Mazzu rate ses retrouvailles

Louvain accueillait Saint-Trond en clôture de cette quinzième journée de championnat. Les Trudonnaires ont joué un vilain tour à leur ancien entraîneur Felice Mazzu.

Après trois victoires en trois matchs, Felice Mazzu a concédé ce soir sa première défaite depuis son arrivée sur le banc de Louvain. Contre Saint-Trond, qu'il coachait encore en avril dernier, il n'y a pas eu de round d'observation.

Den Dreef a cru à l'ouverture du score de ses protégés après quelques secondes, mais Sory Kaba est arrivé quelques centimètres trop court pour pousser au fond des filets un centre dévié de Thibaud Verlinden. Dans la foulée, c'est Saint-Trond qui y a cru, mais Tobe Leysen a empêché Arbnor Muja d'ouvrir le score en face-à-face.

Après 20 minutes, c'est une intervention du VAR qui a fait tourner la rencontre en faveur du STVV, pour une faute de main d'Oscar Gil dans son rectangle. Penalty converti d'une Panenka par Ryotaro Ito (20e, 0-1). Le match a continué à se montrer riche en occasions, avec un sauvetage de Leysen pour empêcher un but contre son camp de Noë Dussenne et un énorme raté de Mathieu Maertens, tout seul au second poteau.

Du boulot pour les deux gardiens

Leo Kokubo a ensuite eu quelques interventions à sortir, mais c'est bien Saint-Trond qui a fait le break juste avant la pause, sur un contre fulgurant conclu par Sebaoui. Mais le premier acte n'était pas encore totalement terminé : dans le temps additionnel, Verlinden a inscrit le but de l'espoir d'une superbe frappe dans la lucarne, 1-2 au repos.

En deuxième mi-temps, Leysen a gardé les siens dans le match. Encore en vie, Louvain a poussé tant et plus dans le dernier quart d'heure, mais Saint-Trond est resté solide pour conserver son avantage jusqu'au bout. Les Canaris conservent leur quatrième place, à un point d'Anderlecht. De son côté, Louvain reste treizième.