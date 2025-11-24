Sébastien Pocognoli aurait-il pu revenir au Standard cet été ? "J'ai d'abord pensé à mon développement"

Sébastien Pocognoli traverse des débuts compliqués à Monaco. Il est revenu sur son choix et a également évoqué brièvement la rumeur selon laquelle Marc Wilmots aurait envisagé de le voir sur le banc du Standard cette saison.

Battu ce week-end par le Stade Rennais avec l'AS Monaco, Sébastien Pocognoli ne vit pas des débuts de rêve sur le Rocher. Son bilan de 7 points sur 21 est le plus faible pour un entraîneur de l’ASM depuis 2020. De quoi remettre déjà en question son choix ?

Dans un entretien accordé à nos confrères de La Capitale, l’ancien coach de l’Union est revenu sur son départ du Parc Duden et sur l’intérêt qu’il avait suscité avant de rejoindre l’AS Monaco. Le RC Lens faisait notamment partie des clubs intéressés cet été.

Sébastien Pocognoli avait toutefois suivi son intuition, estimant que ce n’était pas encore le bon moment pour partir. "Il y a eu des offres. Mais il y a eu une période d’attente à l’Union pour voir quelle direction prendre, et finalement nous avons décidé de continuer ensemble."

Sébastien Pocognoli n'aurait pas accepté un retour au Standard

Ce début difficile lui rappelle celui qu’il a connu au Parc Duden, où son équipe peinait à trouver le chemin des filets à son arrivée sur le banc. "La saison dernière, j’avais le sentiment que nous allions être champions. J’avais la même conviction lorsque j’ai relevé le défi de Monaco."

Pendant l’été, son nom a aussi été brièvement évoqué du côté du Standard, où Marc Wilmots aurait pensé à lui pour le poste d’entraîneur principal. "Honnêtement, je ne sais pas, mais il était parfaitement logique de rester à l’Union si je restais actif en Belgique. Bruges, c’est le club qui domine le football belge. Choisir un autre club belge n’aurait pas été logique pour mon développement", a-t-il conclu.