Anderlecht privé d'un titulaire supplémentaire contre l'Union : trois solutions envisagées

Dimanche, Anderlecht accueillera l'Union Saint-Gilloise. Besnik Hasi, devra faire preuve de créativité. Plusieurs joueurs seront absents en raison de blessures ou de suspensions, ce qui l'obligera à adapter considérablement sa composition.

Lucas Hey, qui joue normalement un rôle clé en défense centrale, ne sera pas encore rétabli. Killian Sardella a pris sa place contre La Louvière et devrait probablement jouer aux côtés de Marco Kana face à l'Union.

Autre blessé qui a manqué le match à la RAAL, Luis Vazquez ne sera pas non plus de la partie, il devrait être indisponible jusqu'à la fin du mois de décembre. Mais en cours de match contre les Loups, une nouvelle absence s'est confirmée pour le derby bruxellois.

Nathan Saliba a en effet reçu son cinquième carton jaune de la saison, synonyme d'un match de suspension. Une absence qui tombe mal : le milieu de terrain canadien avait débuté les huit derniers matchs de championnat, sa vigueur aurait fait du bien face à l'entrejeu unioniste.

Quel profil privilégier ?

Pour le remplacer, Mario Stroeykens pourrait être une option, mais Besnik Hasi pourrait également choisir de faire jouer Enric Llansana et avancer Nathan De Cat d'un cran. C'est d'ailleurs comme cela qu'Anderlecht avait débuté sa saison.

Llansana avait ensuite baissé en régime, Hasi l'a rélégué sur le banc, Nathan De Cat étant déjà assez mature dans son jeu pour reprendre son rôle. Yari Verschaeren, très bien monté à la RAAL (il est d'ailleurs à l'assist sur le but d'Ibrahim Kanaté) apparaît comme la troisième option possible.