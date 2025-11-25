Communiqué cinglant des ultras de l'Antwerp : "Le fond est atteint, notre club est malade"

C'est la crise au Bosuil après la nouvelle défaite concédée contre Dender. L'entraîneur Stef Wils a été démis de ses fonctions, tandis qu'Antwerp Dynamite, le groupe ultra du club, vient d'envoyer un communiqué cinglant à la direction.

"Le fond est atteint. Notre club est malade." C’est avec ce titre que les Antwerp Dynamite, les Ultras de l'Antwerp, a envoyé un message cinglant à leur direction. Après le licenciement de Stef Wils, les supporters anversois en ont assez.

"Ce qui s’est passé dimanche dernier sur le terrain était indigne de l'Antwerp, honteux et révélateur des décisions prises ces derniers mois. Le fond est atteint", commencent-ils.

"Le licenciement de Stef Wils n’a donc été que la chronique d’une mort annoncée. Il apportait trop peu de dynamisme et effectuait parfois des changements étranges. Mais au-delà de ça, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. La véritable responsabilité de cette humiliation ne revient pas à l’entraîneur. La direction n’a qu’à se regarder dans le miroir."

Un message fort pour le président Paul Gheysens

Selon les supporters de l'Antwerp, le club a été mis à mal, tant sur le plan sportif qu’au sein de son organisation. La qualité de l’effectif est, selon eux, largement insuffisante.

"Paul Gheysens, président, est-ce que continuer à bricoler ainsi est vraiment votre objectif ? Laissez alors le club tranquille. Car nous, nous disons merci pour encore 12 + 1 années en D1B", ajoutent-ils. La tension est à son comble au Bosuil.