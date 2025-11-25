Communiqué cinglant des ultras de l'Antwerp : "Le fond est atteint, notre club est malade"

Communiqué cinglant des ultras de l'Antwerp : "Le fond est atteint, notre club est malade"
Deviens fan de Antwerp! 2869

C'est la crise au Bosuil après la nouvelle défaite concédée contre Dender. L'entraîneur Stef Wils a été démis de ses fonctions, tandis qu'Antwerp Dynamite, le groupe ultra du club, vient d'envoyer un communiqué cinglant à la direction.

"Le fond est atteint. Notre club est malade." C’est avec ce titre que les Antwerp Dynamite, les Ultras de l'Antwerp, a envoyé un message cinglant à leur direction. Après le licenciement de Stef Wils, les supporters anversois en ont assez.

"Ce qui s’est passé dimanche dernier sur le terrain était indigne de l'Antwerp, honteux et révélateur des décisions prises ces derniers mois. Le fond est atteint", commencent-ils.

"Le licenciement de Stef Wils n’a donc été que la chronique d’une mort annoncée. Il apportait trop peu de dynamisme et effectuait parfois des changements étranges. Mais au-delà de ça, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. La véritable responsabilité de cette humiliation ne revient pas à l’entraîneur. La direction n’a qu’à se regarder dans le miroir."

Un message fort pour le président Paul Gheysens

Selon les supporters de l'Antwerp, le club a été mis à mal, tant sur le plan sportif qu’au sein de son organisation. La qualité de l’effectif est, selon eux, largement insuffisante.

"Paul Gheysens, président, est-ce que continuer à bricoler ainsi est vraiment votre objectif ? Laissez alors le club tranquille. Car nous, nous disons merci pour encore 12 + 1 années en D1B", ajoutent-ils. La tension est à son comble au Bosuil.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp

Plus de news

Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

19:00
Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

18:30
C'est parti ! Suivez Galatasaray - Union en direct commenté Live

C'est parti ! Suivez Galatasaray - Union en direct commenté

18:25
Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

18:00
De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

17:30
Qui revoilà : Julien Duranville, la belle surprise de la soirée en Ligue des Champions ?

Qui revoilà : Julien Duranville, la belle surprise de la soirée en Ligue des Champions ?

17:00
S'est-il remis à temps pour la Ligue des Champions ? La nouvelle est tombée pour Fedde Leysen

S'est-il remis à temps pour la Ligue des Champions ? La nouvelle est tombée pour Fedde Leysen

16:30
"Les fans doivent être remboursés" : le message clair du ministre de la Protection des consommateurs à DAZN

"Les fans doivent être remboursés" : le message clair du ministre de la Protection des consommateurs à DAZN

15:00
4
"J'ai 50 ans et je pourrais encore jouer" : Sergio Conceiçao devient fou en Arabie Saoudite et vise Simic

"J'ai 50 ans et je pourrais encore jouer" : Sergio Conceiçao devient fou en Arabie Saoudite et vise Simic

15:30
Le rêve éveillé de Saint-Trond, solide candidat au top 6 : "On a peut-être même trop peu reçu"

Le rêve éveillé de Saint-Trond, solide candidat au top 6 : "On a peut-être même trop peu reçu"

14:00
"On soutient le football belge" : le message de DAZN à ses abonnés après la fin de contrat avec la Pro League

"On soutient le football belge" : le message de DAZN à ses abonnés après la fin de contrat avec la Pro League

14:20
Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

14:40
Ivan Leko, fataliste à Gand : "Nous n'avons pas 5 millions pour un joueur qui dribble 3 adversaires et marque"

Ivan Leko, fataliste à Gand : "Nous n'avons pas 5 millions pour un joueur qui dribble 3 adversaires et marque"

13:30
Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !

Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !

12:29
Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League

Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League

13:00
Incroyable : malgré son faible rendement, Luis Vazquez... continue de coûter cher à Anderlecht

Incroyable : malgré son faible rendement, Luis Vazquez... continue de coûter cher à Anderlecht

12:00
4
Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

10:40
Excellente nouvelle en vue concernant Simon Mignolet ?

Excellente nouvelle en vue concernant Simon Mignolet ?

11:31
On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Forbs

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Forbs

10:20
Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

10:20
Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

10:00
La Belgique a-t-elle été éliminée par le futur champion ? Voici la finale du Mondial U17

La Belgique a-t-elle été éliminée par le futur champion ? Voici la finale du Mondial U17

09:30
Révélation à son arrivée en Pro League, est-il enfin de retour à son meilleur niveau ?

Révélation à son arrivée en Pro League, est-il enfin de retour à son meilleur niveau ?

09:00
Première défaite pour Lammens avec Manchester... malgré 80 minutes à 11 contre 10

Première défaite pour Lammens avec Manchester... malgré 80 minutes à 11 contre 10

08:43
Anderlecht privé d'un titulaire supplémentaire contre l'Union : trois solutions envisagées

Anderlecht privé d'un titulaire supplémentaire contre l'Union : trois solutions envisagées

07:00
1
Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard

Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard

07:20
1
En pleurs à son retour sur le banc : le sort s'acharne sur Adnan Januzaj

En pleurs à son retour sur le banc : le sort s'acharne sur Adnan Januzaj

06:30
"Une faute brutale" : le Parquet a tranché pour l'agression de vendredi à Sclessin

"Une faute brutale" : le Parquet a tranché pour l'agression de vendredi à Sclessin

22:00
"Cette question nous obsède au sein du club" : Vincent Euvrard pointe le plus grand problème du Standard

"Cette question nous obsède au sein du club" : Vincent Euvrard pointe le plus grand problème du Standard

23:00
La RAAL aurait-elle dû recevoir un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot est très clair

La RAAL aurait-elle dû recevoir un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot est très clair

22:30
Le dernier contact surprenant de Ricardo Sá Pinto au Standard : "Un ami, un frère"

Le dernier contact surprenant de Ricardo Sá Pinto au Standard : "Un ami, un frère"

21:40
Tous égaux, ou presque, face à la grève : Bruges bien embêté pour son match de Ligue des Champions

Tous égaux, ou presque, face à la grève : Bruges bien embêté pour son match de Ligue des Champions

21:20
"Je trouve ça inacceptable" : la direction d'un club de Pro League va devoir s'expliquer pour ses propos

"Je trouve ça inacceptable" : la direction d'un club de Pro League va devoir s'expliquer pour ses propos

20:20
Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

24/11
L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

20:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved