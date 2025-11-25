On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

Décidément, Fabio Silva a la bougeotte. L'attaquant portugais, qui voit son rêve de Coupe du Monde menacé, aimerait quitter le Borussia Dortmund.

Il n'y a pas si longtemps, nous vous donnions des nouvelles de Fabio Silva : l'attaquant portugais de 23 ans, arrivé au Borussia Dortmund l'été dernier contre 22,5 millions d'euros, avait enfin inscrit son premier but pour ses nouvelles couleurs.

On croyait donc le talentueux international portugais (une cap) relancé, en cette cruciale saison de Coupe du Monde. Mais depuis, les choses se sont gâtées. Silva est resté sur le banc lors des deux matchs suivants, et n'est monté au jeu que pour une minute ce week-end.

Silva déjà sur le départ ?

Durant sa carrière, Fabio Silva n'a jamais été réputé pour sa patience : on se souvient ainsi que lors de son prêt à Anderlecht en 2022-2023, il avait claqué la porte dès le mois de janvier, mécontent du rôle que lui faisait jouer Brian Riemer, fraîchement nommé à la tête du RSCA.

Et cette fois encore, le Portugais envisagerait de chercher une solution lors du mercato hivernal. C'est ce qu'affirme Sky Germany : selon Patrick Berger, journaliste pour Sky, Fabio Silva "est mécontent de son temps de jeu et voit son rêve de Coupe du Monde compromis".

La seule cap de Silva avec le Portugal date de 2024, lors de son excellente saison avec l'UD Las Palmas. La concurrence en sélection portugaise le pousserait donc à aller voir ailleurs. "Mais il n'y a pas encore eu de discussions avec le Borussia et aucune offre n'a été émise", précise Berger. Patience, donc...