Que s'est-il passé avec Fabio Silva ? Brian Riemer explique tout

Mais au fond, que s'est-il passé entre Anderlecht et Fabio Silva ? Depuis les coulisses, on entendait parler d'une dispute entre le coach Brian Riemer et l'attaquant portugais. Le Danois a tenu à nier en conférence de presse.

Fabio Silva ne jouera plus pour le Sporting d'Anderlecht, sauf improbable retournement de situation dans les heures à venir. Brian Riemer a donné une explication étendue sur le sujet, clarifiant plusieurs zones d'ombre, mais a été clair : "Nous travaillons avec Wolverhampton à un départ de Fabio Silva, à qui nous avons donné quelques jours off pour mettre ses affaires en ordre. Je ne sais pas où il ira, mais Anderlecht travaille à une révocation de son prêt". Pas de Silva à Seraing donc, sans surprise, et l'attaquant portugais devait être envoyé au PSV Eindhoven.

© photonews

Mais contrairement à ce qui pu s'écrire, Riemer nie toute altercation ou dispute avec le joueur. "J'ai eu Fabio au téléphone hier pendant une vingtaine de minutes. L'histoire selon laquelle nous nous serions disputés est un mensonge", affirme le coach du RSC Anderlecht. "J'espère que Fabio aura l'opportunité de répondre lui-même à ces questions. Mais il faut que vous sachiez que ce n'est ni Anderlecht, ni moi-même qui ne voulons plus de Fabio. C'est sa décision, liée à ses ambitions. Il veut autre chose pour son avenir".

Il n'y a eu aucune tension à l'entraînement, aucun conflit

Silva était-il frustré, malheureux à Anderlecht ? Certains évoquent un comportement négatif du Portugais, ce que Brian Rimer évacue également. "Je n'ai rien de négatif à dire sur Fabio Silva depuis mon arrivée. Je n'ai vu qu'un garçon souriant et agréable. Il n'y a aucun conflit et aucune rancoeur dans cette affaire. C'est sa décision, ses ambitions. Vous devrez lui demander ce que cela signifie", sourit son futur ex-entraîneur. "Mais il n'y avait aucune tension à l'entraînement, rien. Je pense que Fabio a été heureux ici, que notre style de jeu lui convient...mais comme je l'ai dit, j'ai besoin de joueurs à 100% impliqués, et Fabio Silva ne l'était plus. Bien évidemment, c'est plus susceptible d'arriver avec des joueurs en prêt qu'avec des joueurs ayant signé pour un an et demi, je ne peux pas nier cela".