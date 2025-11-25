Qui revoilà : Julien Duranville, la belle surprise de la soirée en Ligue des Champions ?

Julien Duranville figure dans le groupe du Borussia Dortmund pour la réception de Villarreal en Ligue des Champions. Le jeune joueur de 19 ans pourrait déjà effectuer sa dixième apparition dans la compétition, malgré ses nombreuses blessures.

Encore victime d'une lourde blessure en début de saison, Julien Duranville n'a repris l'entraînement avec le Borussia Dortmund que depuis quelques semaines, après une nouvelle petite rechute.

Titularisé à deux reprises en novembre avec l'équipe B du BVB en quatrième division allemande, il ne compte toujours que 27 apparitions avec l'équipe première du Borussia depuis son arrivée en janvier 2023 en provenance du Sporting d'Anderlecht, pour 8,5 millions d'euros.

Julien Duranville dans le groupe du Borussia Dortmund en Ligue des Champions

Cependant, le joueur de 19 ans se rapproche d'un retour sur les pelouses de Bundesliga et une bonne nouvelle le confirme ce mardi : il profite de la blessure de Maximilian Beier pour intégrer le groupe de Dortmund pour la réception de Villarreal (21h) en Ligue des Champions, indique le site officiel de l'UEFA.

Diable Rouge à deux reprises sous les ordres de Domenico Tedesco en 2024, Julien Duranville pourrait fêter sa dixième apparition en Ligue des Champions en cas de titularisation (peu probable) ou de montée au jeu ce mardi.

Le jeune joueur semble en tout cas sur une spirale positive et espère enfin être débarrassé des pépins physiques qu'il traîne depuis ses débuts professionnels. Il en a besoin pour assurer son avenir à Dortmund, lui qui pourrait être prêté cet hiver.