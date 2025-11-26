Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

Ibrahim Kanaté, critiqué pour son entrée en jeu, avait offert la victoire à Anderlecht contre La Louvière.

D’un côté, on peut comprendre les critiques : Ibrahim Kanaté n’a pas beaucoup montré lorsqu'il a joué. À la base, ce n’était pas prévu qu’il intègre l’équipe première cette saison. Il devait progresser avec les Futures et, au mieux, goûter de temps en temps au noyau A.

Hasi cherchait plus de vitesse sur les côtés

Mais Besnik Hasi avait une autre idée en tête. Pour l’entraîneur, Kanaté représente exactement le type d’ailier qu’il recherche. Comme Nilson Angulo, il apporte de la vitesse, des courses vers l’avant et une explosivité sur les premiers mètres. Mis à part Ilay Camara, ce genre de profil est rare au club.

Hasi est très strict dans sa vision du jeu : ça doit aller vers l’avant, tout de suite, sans perdre du temps. Dès que son équipe privilégie une passe en arrière, il s’énerve sur sa ligne. Il veut des ailiers qui osent, qui prennent des risques, qui gagnent des duels et qui partent en profondeur.

C’est pour cette raison que Kanaté se retrouve avec l’équipe première, même si le staff estime qu’il n’est pas totalement prêt. Son profil est trop précieux et trop peu présent dans l’effectif. Anderlecht manque de joueurs capables d’être explosifs sur les premiers mètres.

Kanaté a traversé une période difficile

Son intégration n’a pas été simple. Après son carton rouge contre Häcken, puis un deuxième contre le Club NXT, Kanaté a sombré. Il s’est senti coupable, a reculé dans la hiérarchie et a perdu confiance. Le club a dû l’aider pour qu’il remonte la pente. Son but contre La Louvière lui a fait énormément de bien mentalement.

En interne, il est très suivi. Hasi a un rôle presque paternel avec lui, comme il l’a avec Angulo. Il lui donne du temps de jeu, des chances, et le soutient dans les moments compliqués.