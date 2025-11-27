Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Hatenboer

Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

Plusieurs joueurs veulent se trouver une porte de sortie pour cet hiver à Anderlecht. Parmi eux, Cedric Hatenboer...qui suscite de l'intérêt en Pro League. (Lire la suite)