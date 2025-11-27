Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht
Photo: © photonews

Plusieurs joueurs veulent se trouver une porte de sortie pour cet hiver à Anderlecht. Parmi eux, Cedric Hatenboer...qui suscite de l'intérêt en Pro League.

En recrutant Cedric Hatenboer pour pour 2,1 millions d'euros en provenance d'Excelsior Rotterdam, Anderlecht a joué l'anticipation en sortant une somme importante, par crainte que son prix ne soit plus élevé encore au mois de juin, après la promotion de l'Excelsior en Eredivisie. Sauf qu'aujourd'hui, l'investissement tourne au fiasco.

Ce que vaut vraiment le joueur ? Difficile de le dire : le milieu de terrain se serait bien vu montrer ce qu'il a dans le ventre en équipe première, mais Besnik Hasi ne l'entend pas de cette oreille. Pire, ses états d'âme lui valent une situation très compliquée avec les RSCA Futures.

Plus d'opportunités à l'Antwerp ?

Hatenboer a débuté cinq matchs en D1B mais a une nouvelle fois sauté du groupe. Olivier Renard l'a reconnu à demi-mots en interview, le voir partir en janvier est tout sauf impossible.

Reste à trouver de l'intérêt, moins présent qu'il y a six mois. Mais pas inexistant pour autant : selon Het Nieuwsblad, l'Antwerp est une réelle possibilité. Marc Overmars apprécie son profil, le nouvel entraîneur néerlandais Joseph Oosting pourrait également faciliter l'opération.

Cedric Hatenboer étant encore sous contrat avec Anderlecht jusqu'en juin 2029, un prêt semble l'option la plus réaliste, surtout vu l'état des finances anversoises, même si un transfert définitif ne peut pas être totalement écarté.

