Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."
Anderlecht aborde avec confiance le derby contre l'Union ce week-end au Lotto Park. Après la belle victoire contre le Club de Bruges et celle plus étriquée contre La Louvière, les hommes de Besnik Hasi sont dans une bonne dynamique.

En l'espace de trois semaines, Anderlecht aura reçu le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise au Lotto Park : "Si vous voulez défier ces deux-là, vous devez pouvoir vous mettre à leur niveau", commence Besnik Hasi en conférence de presse. Battre l'Union ne sera pas facile : les Saint-Gillois restent sur une victoire convaincante à Galatasaray. Mais après tout, Anderlecht avait fait tomber Bruges de son nuage après le 3-3 des Blauw en Zwart contre le FC Barcelone.

Cependant, Hasi relativise l'impact d'une éventuelle victoire contre le voisin unioniste. “Cette saison, d'après les statistiques et les données, nous nous rapprochons. En termes d'expérience et de métier, nous sommes encore un peu loin d'eux, mais nous avons du talent. Si vous gagnez contre ces équipes, vous faites un pas en avant, mais pas encore un grand pas".

Hasi reste prudent malgré le regain de forme de son équipe

Les derniers matchs, y compris les victoires à la RAAL et contre Malines, montrent toutefois que les Mauves sont sur la bonne voie : “En tant qu'équipe, nous avons fait des progrès cette saison. Le mois dernier, nous nous sommes améliorés dans la lutte et l'intensité".

Le collectif est au rendez-vous mais a aussi besoin des individualités pour briller : “Il ne faut pas oublier que nous n'avions pas Ilay Camara, que Mihajlo Cvetkovic progresse, qu'Adriano Bertaccini est de retour".

Lire aussi… Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'UnionMais il y aura du répondant en face : "L'Union est incroyablement solide. Ils n'ont encaissé que huit buts, en championnat, dont deux à Gand alors que le score était déjà de 0-3. L'Union possède le talent, le gabarit et la puissance physique nécessaire".

Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

19:00
Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

19:30
David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

15:30
Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

16:00
Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise

18:00
Landry Dimata écrase la concurrence : la curieuse statistique de l'UEFA en Ligue des Champions

18:30
Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

15:00
Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

17:00
La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

16:30
Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

14:30
Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers Nicky Hayen : "Ça n'a absolument pas fonctionné"

13:00
Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

13:46
Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

09:30
🎥 Dans une forme diabolique : quand Diego Moreira renverse Crystal Palace

14:00
"Il est tombé comme un enfant" : Nicolas Raskin au coeur d'une polémique en Europa League

13:30
Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

21:40
🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

12:40
"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

07:40
Senne Lammens n'en revient pas après avoir reçu des compliments d'une légende de Manchester United

12:00
Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

12:20
Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

07:00
"J'étais fasciné par ça" : voici comment Vincent Kompany décrit le football en un mot

11:30
🎥 Mike Penders surprend en Coupe d'Europe... avec un style de jeu très particulier

11:00
L'entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, ne veut pas le révéler : "Nous n'allons pas dévoiler cela"

10:30
Maxim De Cuyper trouve que ce joueur belge est sous-estimé : "Il a tout"

10:00
"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

08:30
"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

09:00
"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

08:00
Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

07:20
L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

21:20
Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action

06:30
🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

27/11
🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

23:00
Le plan d'Anderlecht pour l'avenir de Nathan De Cat

27/11
Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

27/11

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 29/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
