Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."

Anderlecht aborde avec confiance le derby contre l'Union ce week-end au Lotto Park. Après la belle victoire contre le Club de Bruges et celle plus étriquée contre La Louvière, les hommes de Besnik Hasi sont dans une bonne dynamique.

En l'espace de trois semaines, Anderlecht aura reçu le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise au Lotto Park : "Si vous voulez défier ces deux-là, vous devez pouvoir vous mettre à leur niveau", commence Besnik Hasi en conférence de presse. Battre l'Union ne sera pas facile : les Saint-Gillois restent sur une victoire convaincante à Galatasaray. Mais après tout, Anderlecht avait fait tomber Bruges de son nuage après le 3-3 des Blauw en Zwart contre le FC Barcelone.

Cependant, Hasi relativise l'impact d'une éventuelle victoire contre le voisin unioniste. “Cette saison, d'après les statistiques et les données, nous nous rapprochons. En termes d'expérience et de métier, nous sommes encore un peu loin d'eux, mais nous avons du talent. Si vous gagnez contre ces équipes, vous faites un pas en avant, mais pas encore un grand pas".

Hasi reste prudent malgré le regain de forme de son équipe

Les derniers matchs, y compris les victoires à la RAAL et contre Malines, montrent toutefois que les Mauves sont sur la bonne voie : “En tant qu'équipe, nous avons fait des progrès cette saison. Le mois dernier, nous nous sommes améliorés dans la lutte et l'intensité".

Le collectif est au rendez-vous mais a aussi besoin des individualités pour briller : “Il ne faut pas oublier que nous n'avions pas Ilay Camara, que Mihajlo Cvetkovic progresse, qu'Adriano Bertaccini est de retour".

