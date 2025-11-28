Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

Anderlecht doit se passer ce week-end d'une pièce maîtresse de son milieu de terrain. Nathan Saliba, qui a impressionné ces dernières semaines, est suspendu pour le match contre l'Union. Besnik Hasi doit donc réagir pour maintenir l'équilibre de l'équipe.

“Va-t-on ressentir l'absence de Saliba ? Dire cela serait manquer de respect aux autres garçons qui peuvent le remplacer. Bien sûr que j'aurais voulu disposer de Nathan contre l'Union, il y aura une belle bataille dans l'entrejeu face à un tel adversaire", commence Hasi en conférence de presse.

“C'est maintenant aux autres de le remplacer voire de faire mieux", poursuit-il, précisant qu'Enrick Llansana pourrait le remplacer : “Il est prêt et s'entraîne intensément. Pourquoi joue-t-il si peu dernièrement ? Il a eu une baisse de régime après avoir très bien commencé la saison. Peut-être parce qu'il jouait beaucoup".

Le Néerlandais a rendu de précieux services au Sporting en début de saison. Il avait enchaîné pratiquement toutes les rencontres, déclarant qu'il n'avait jamais autant joué. Par la suite, Nathan De Cat a montré que malgré son jeune âge, il pouvait assurer l'équilibre comme le faisait Llansana, permettant à Hasi d'aligner un profil plus offensif avec Saliba.

Une question de profils

“À cette époque, Saliba n'était pas encore intégré et ça fonctionnait bien entre Llansana et De Cat, nous n'avons vu aucune raison de changer. Il a toujours montré une attitude positive, même lors du dernier match où il n'a pas joué une minute. Cela m'a fait plaisir qu'il ait célébré avec nous après la victoire contre La Louvière", explique Hasi.

Lire aussi… David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"›Le voir débuter demain n'est toutefois pas encore certain : “Nous laissons toutes les options ouvertes pour remplacer Saliba. Yari Verschaeren, Mario Stroeykens,... mais Enrick a le profil qui s'en rapproche le plus".