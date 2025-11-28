"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

Fred Vanderbiest s'est exprimé à la presse avant le match de Malines contre le Standard ce vendredi soir. L'entraîneur malinois sait qu'un match face à la formation liégeoise n'est pas forcément évident.

Les Rouches s'apprêtent à affronter un Malines en pleine forme. Vainqueur dans le Limbourg face au KRC Genk dimanche dernier (0-1) et cinquième au classement, les Malinois sont plus que jamais confiants avant d'affronter le Standard. "La symbiose au sein du club est fantastique," déclare Fred Vanderbiest.

Malines y croit d'autant plus que le Standard a plusieurs blessés : "Le Standard n’est pas au complet, mais il est difficile de prédire comment ils vont venir jouer ici. Ils perdent tout de même des joueurs importants, donc il est possible qu’ils passent soudain à un autre système avec une défense à trois."

"Surtout parce qu’il manque quelques éléments offensifs. Un animal blessé peut faire des mouvements étranges, mais nous y sommes préparés," poursuit l'entraîneur de Malines en conférence de presse selon le Belang van Limburg.

En cas de succès, Malines réaliserait un 7 sur 12 en ayant affronté Anderlecht, l'Union, le KRC Genk et le Standard. De quoi ravir le coach malinois : "J’aurais signé tout de suite pour ça. Je compte même Charleroi dans ce lot, car c’est également un adversaire à respecter. Mais bon, d’abord le Standard demain et on verra ensuite. Pour moi, cela reste un top club."

Un travail reconnu

Le travail de Fred Vanderbiest est reconnu en terre malinoise en ce début de saison : "C’est évidemment très agréable. C’est une reconnaissance pour mes huit années de service ici. Ceux qui disent que cela ne leur fait rien devraient aller consulter un médecin."