Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

La seizième journée de championnat débute ce soir avec le déplacement du Standard à Malines. Les différents arbitres appelés en action ce weekend sont connus.

Le Standard ouvrira le bal à Malines sous la direction de Simon Bourdeaud’hui. Le jeune arbitre de 29 ans a sifflé les Rouches à quatre reprises dans sa carrière. Il leur réussit bien : deux victoires et deux partages.

La dernière rencontre remonte à un mois avec la qualification des Liégeois à Beveren en Coupe, lors de laquelle Bourdeaud’hui avait sifflé le penalty fatidique permettant à Dennis Ayensa de faire 1-2 à cinq minutes de la fin du temps additionnel. Trois jours plus tard, il arbitrait la défaite 3-1 de Malines à Anderlecht.

De leur côté, les Mauves seront arbitrés par Nathan Verboomen contre l'Union. Verboomen a déjà sifflé un derby bruxellois, les Unionistes l'avaient emporté 2-1 il y a trois ans. Cette saison, il n'a pas encore croisé la route d'Anderlecht, mais a déjà arbitré l'Union deux fois (lors de la victoire 1-2 à Genk et du match nul à la RAAL).

Un arbitre d'expérience pour Charleroi - La Louvière

Autre match attendu, le choc hennuyer entre Charleroi et la RAAL. Une rencontre qui a été confiée à Bram Van Driessche. Ce dernier a valu aux Zèbres trois défaites sur les trois derniers matchs qu'il a arbitrés et n'a pas plus porté chance aux Loups, leur seule rencontre sous ses ordres était la défaite 3-1 à l'Antwerp, lors de laquelle l'exclusion d'Owen Maës avait été le tournant du match.

Notons également que le match entre le Club de Bruges et l'Antwerp sera arbitré par Lothar D’Hondt. Toutes les désignations du weekend, y compris celles en D1B, sont à retrouver ici.