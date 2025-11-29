Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Gantoise recevra Saint-Trond dimanche soir (19h15). Une rencontre cruciale pour les deux équipes, qui visent une place en Champions Play-offs. Les Buffalos ont besoin d'une victoire, mais Ivan Leko est privé de plusieurs joueurs importants.

À mi-parcours, La Gantoise occupe la sixième place de la Jupiler Pro League avec 22 points. Les Buffalos accusent cinq longueurs de retard sur Saint-Trond, quatrième. Les deux équipes s'affronteront ce dimanche (19h15) à la Planet Group Arena.

La Gantoise cherche à assurer sa place dans le top 6 et à réduire l'écart avec les équipes classées au-dessus d’elle. À ce titre, la réception de Saint-Trond sonne comme le moment parfait pour prendre trois points importants.

Plusieurs blessures à Gand avant d'affronter Saint-Trond

Cependant, Ivan Leko sera privé de plusieurs joueurs importants pour cette rencontre, comme il l'a annoncé en conférence de presse ce vendredi.

"La rencontre de dimanche arrive trop tôt pour Hatim Es-Saoubi et Jean-Kévin Duverne, Max Dean est suspendu. Siebe Van Der Heyden pourrait être prêt pour une place de titulaire, tandis que la participation de Maksim Paskotsi reste à confirmer", a indiqué le Croate, cité par le site officiel de La Gantoise.

Après ce point sur l’infirmerie, Ivan Leko a ensuite loué les qualités de Saint-Trond et de son entraîneur, Wouter Vrancken. "STVV occupe la place qu'il mérite. Malgré l’avantage qu’ils ont à domicile avec le terrain synthétique, ils n’ont volé aucun de leurs points cette saison", a conclu Ivan Leko.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis La Gantoise - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 19:15 (30/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
STVV
Ivan Leko

Plus de news

Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines Interview

Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines

14:30
"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ? Interview

"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ?

13:20
Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

13:40
Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

13:00
Deux absents chez les Zèbres, Maës de retour pour les Loups : les compos probables de Charleroi - RAAL

Deux absents chez les Zèbres, Maës de retour pour les Loups : les compos probables de Charleroi - RAAL

11:40
7 millions versés à l'Union mais pas la moindre titularisation : Gustaf Nilsson va agiter le mercato hivernal

7 millions versés à l'Union mais pas la moindre titularisation : Gustaf Nilsson va agiter le mercato hivernal

12:00
Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

12:40
9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

12:20
Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

11:00
Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

11:20
1
Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

10:00
"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

10:30
Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

09:30
Les enchères de la Pro League ont la cote : le maillot le plus cher est connu, un joueur de la RAAL deuxième

Les enchères de la Pro League ont la cote : le maillot le plus cher est connu, un joueur de la RAAL deuxième

08:30
Perdu de vue en Belgique : un ancien d'Anderlecht et des Diables face à une mission périlleuse en Italie

Perdu de vue en Belgique : un ancien d'Anderlecht et des Diables face à une mission périlleuse en Italie

09:00
Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

08:00
Le Standard ouvert à la venue de celui qui a contribué à couler Bordeaux ? Le point sur la situation

Le Standard ouvert à la venue de celui qui a contribué à couler Bordeaux ? Le point sur la situation

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/11: Renard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/11: Renard

07:00
Dortmund, Milan et City en alerte : un prodige de Pro League affole toute l'Europe

Dortmund, Milan et City en alerte : un prodige de Pro League affole toute l'Europe

07:40
🎥 "On mérite notre victoire" : Vincent Euvrard peut enfin sourire après le succès du Standard à Malines Interview

🎥 "On mérite notre victoire" : Vincent Euvrard peut enfin sourire après le succès du Standard à Malines

06:00
2
Un coup venu d'Italie ? Olivier Renard creuserait une piste en Serie C pour Anderlecht

Un coup venu d'Italie ? Olivier Renard creuserait une piste en Serie C pour Anderlecht

07:00
🎥 Kevin De Bruyne fait plaisir à son coéquipier Noa Lang d'une belle manière

🎥 Kevin De Bruyne fait plaisir à son coéquipier Noa Lang d'une belle manière

06:30
Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines Analyse

Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines

23:00
Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

22:39
Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Leandro Trossard : faut-il s'inquiéter ?

Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Leandro Trossard : faut-il s'inquiéter ?

23:20
DAZN inquiète la Pro League : la diffusion pourrait basculer à tout moment

DAZN inquiète la Pro League : la diffusion pourrait basculer à tout moment

22:00
Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

21:30
Soirée noire pour le RFC Liège : le Beerschot relance la course à la montée

Soirée noire pour le RFC Liège : le Beerschot relance la course à la montée

22:30
"C'est impressionnant" : Maxim De Cuyper bluffé par le concurrent du Club de Bruges en Pro League

"C'est impressionnant" : Maxim De Cuyper bluffé par le concurrent du Club de Bruges en Pro League

21:40
Une occasion en or qui va échapper à Anderlecht ? Un nouveau prétendant se positionne

Une occasion en or qui va échapper à Anderlecht ? Un nouveau prétendant se positionne

21:20
Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

21:00
Le Club de Bruges pourrait toucher gros : la Premier League s'arracherait l'un de ses défenseurs

Le Club de Bruges pourrait toucher gros : la Premier League s'arracherait l'un de ses défenseurs

20:34
Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise

Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise

18:00
"Je n'avais pas reconnu mon équipe" : Rik De Mil prépare sa revanche face à la RAAL

"Je n'avais pas reconnu mon équipe" : Rik De Mil prépare sa revanche face à la RAAL

20:00
Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

19:00
Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved