Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

La Gantoise recevra Saint-Trond dimanche soir (19h15). Une rencontre cruciale pour les deux équipes, qui visent une place en Champions Play-offs. Les Buffalos ont besoin d'une victoire, mais Ivan Leko est privé de plusieurs joueurs importants.

À mi-parcours, La Gantoise occupe la sixième place de la Jupiler Pro League avec 22 points. Les Buffalos accusent cinq longueurs de retard sur Saint-Trond, quatrième. Les deux équipes s'affronteront ce dimanche (19h15) à la Planet Group Arena.

La Gantoise cherche à assurer sa place dans le top 6 et à réduire l'écart avec les équipes classées au-dessus d’elle. À ce titre, la réception de Saint-Trond sonne comme le moment parfait pour prendre trois points importants.

Plusieurs blessures à Gand avant d'affronter Saint-Trond

Cependant, Ivan Leko sera privé de plusieurs joueurs importants pour cette rencontre, comme il l'a annoncé en conférence de presse ce vendredi.

"La rencontre de dimanche arrive trop tôt pour Hatim Es-Saoubi et Jean-Kévin Duverne, Max Dean est suspendu. Siebe Van Der Heyden pourrait être prêt pour une place de titulaire, tandis que la participation de Maksim Paskotsi reste à confirmer", a indiqué le Croate, cité par le site officiel de La Gantoise.

Après ce point sur l’infirmerie, Ivan Leko a ensuite loué les qualités de Saint-Trond et de son entraîneur, Wouter Vrancken. "STVV occupe la place qu'il mérite. Malgré l’avantage qu’ils ont à domicile avec le terrain synthétique, ils n’ont volé aucun de leurs points cette saison", a conclu Ivan Leko.