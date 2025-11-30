Arrivé cet été et déjà une première interview en polonais : un ancien entraîneur du Standard impressionne

Luka Elsner est désormais actif dans le championnat polonais. Il y est assez apprécié pour ses efforts d'intégration.

En Belgique, Luka Elsner avait marqué les esprits pour sa bonne saison à l'Union Saint-Gilloise (à l'époque où des garçons comme Federico Vega, Serge Tabekou ou Faïz Selemani jouaient au Parc Duden) et pour ses crises de colère au Standard.

L'entraîneur slovène était arrivé à Sclessin en plein changement de régime avant l'arrivée de 777 Partners, les six mois passés en bords de Meuse avaient été marqués par des prestations sans envie de ses hommes, une attitude qu'il détestait et n'hésitait pas à dénoncer en interview.

Par la suite, Elsner a coaché en France, emmenant Le Havre en Ligue 1 avant de succéder à Will Still (qui avait été son adjoint au Standard) du côté de Reims. Depuis cet été, il est l'entraîneur du KS Cracovia, où évolue un certain Bosko Sutalo.

Une victoire précieuse

Ces dernières semaines, l'équipe a connu quelques difficultés : un point sur douze en championnat et une élimination en Coupe. Mais ce weekend, Cracovia a renoué avec la victoire en s'imposant 0-1 au Korona Kielce.

Pour fêter ça, Luka Elsner s'est offert sa première interview en polonais. Une sacrée performance après seulement 16 matchs sur le banc. Le natif de Ljubjana maîtrisait déjà cinq langues (français, anglais, allemand, slovène, italien), en voici une sixième.