"Je vois beaucoup de ressemblances" : Sébastien Pocognoli comparé à un grand entraîneur espagnol

Sébastien Pocognoli passe par toutes les émotions depuis son arrivée à Monaco. Mais sa force tranquille semble faire mouche.

Sébastien Pocognoli insistait déjà dessus à l'Union, il l'a vécu de plus belle avec Monaco : votre équipe peut rentrer de Pafos avec le moral au plus bas suite çà un auto-but de dernière minute mais battre le PSG trois jours plus tard. Une victoire qui fait énormément de bien après des dernières semaines compliquées.

Avant la victoire face aux Parisiens, l'ASM restait sur trois matchs décevants, dont deux défaites sur le score de 4-1 en Ligue 1. Mais Pocognoli n'était pas pointé du doigt pour autant. Son gardien Lukáš Hrádecký a même osé une comparaison assez flatteuse.

L'international finlandais voit des similarités entre Poco et un certain Xabi Alonso. Croyons-le sur parole : le portier de 36 ans a eu Alonso comme entraîneur au Bayer Leverkusen jusqu'en fin de saison dernière.

Pocognoli prend ses marques

"Bien sûr, notre entraîneur n'a qu'une seule expérience derrière lui dans le management d'une équipe première. Mais je vois beaucoup de ressemblances : comme Xabi, il est prêt à s'adapter, à apprendre. S'il est ici, c'est que c'est un gagneur. Sinon, il n'aurait pas relevé ce challenge", estime-t-il.

Pour Hrádecký, les points de comparaison sont bien là : "Ses idées, sa tactique, ses standards au quotidien : il me rappelle beaucoup Xabi, je crois qu'il a une belle carrière d'entraîneur devant lui". En Belgique, Sébastien Pocognoli avait déjà été comparé à Diego Simeone. Est-il voué à entraîner en Liga ?