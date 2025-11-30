"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

David Hubert, appelé en urgence par l'Union, retrouve la lumière après des passages compliqués à Anderlecht et OHL.

Propulsé sur le banc de l’Union Saint-Gilloise en pleine saison, David Hubert se retrouve sous les projecteurs à l’approche du derby bruxellois. Il était à OHL lorsque la direction saint-gilloise, chamboulée par le départ de Sébastien Pocognoli, est venue le chercher.

Avant OHL, Hubert avait dirigé Anderlecht. Une aventure en dents de scie : un début encourageant, puis une période plus difficile qui lui avait coûté sa place avant les Play-Offs.

Le cas Hubert

Pour le consultant de la RTBF, Nordin Jbari, ce rendez-vous est capital. "Ce sera néanmoins une rencontre importante pour lui. Son bilan à Anderlecht est mitigé. Avant d'être prolongé c'était pas mal et puis ça s'est compliqué. Que ce soit à Anderlecht ou OHL, on ne peut pas dire que ça se soit bien passé." analyse-t-il.

Jbari est sensible à l’évolution du coach. "La chance qu'il a, c'est que c'est un entraîneur moderne et c'est comme ça qu'il a été pris à l'Union. Je trouve qu'il a un peu plus de hargne et qu'il s'impose un peu plus en tant qu'homme au bord du terrain et c'est intéressant."

L'ex-attaquant met l'accent sur le cadre dans lequel Hubert travaille aujourd'hui. "La grande différence entre la direction de l'Union et d'Anderlecht c'est qu'elle est plus humaine. Après chaque match, ils descendent près des joueurs et de l'entraîneur. C'est une dimension humaine importante que certains dirigeants oublient. Les joueurs et les entraîneurs ont besoin de ça." Ce qu'il lui manquait dans ses deux anciens clubs ? En tout cas, Hubert se débrouille pas mal à l'Union.