Un club accélère : l'offre qui pourrait faire bouger Nathan De Cat en janvier

Aston Villa préparerait une offre pour Nathan De Cat et souhaiterait boucler son transfert dès janvier.

Nathan De Cat est considéré comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs de Belgique. Très jeune, il s’est assuré une place dans le noyau A d’Anderlecht et a disputé quinze matchs en Jupiler Pro League cette saison.

Il a représenté les U19 belges et attiré l’attention de scouts partout en Europe. Selon des observateurs en Angleterre, son style de jeu est souvent comparé à celui de Rodri, le milieu défensif de Manchester City.

De Cat est sous contrat avec Anderlecht jusqu’à l’été 2027. Officiellement, le club veut respecter cet accord, mais des sources indiquent qu’une offre exceptionnelle pourrait ouvrir la porte à des négociations.

Intérêt d’Aston Villa

Aston Villa souhaite, à terme, l’associer à Boubacar Kamara afin de renforcer le cœur de son milieu de terrain. Sous la direction de l’entraîneur Unai Emery, un projet à long terme est en place, dans lequel les jeunes talents occupent un rôle central.

Les premiers contacts ont eu lieu, selon CaughtOffside. Des sources internes indiquent qu’Anderlecht fixerait la barre autour de 35 millions d’euros, bonus compris.

Un tel montant représenterait une vente record pour le club. Aston Villa prépare une proposition de 22 à 25 millions d’euros, complétée par des bonus liés aux performances et par un pourcentage de revente entre 10 et 15 %.

Concurrence en Europe

Aston Villa n’est pas seul. Tottenham suit De Cat de près, Brighton s’est manifesté et le Bayern garde un œil sur le dossier. Cette concurrence met la pression sur Anderlecht.