Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Lenaerts

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Lenaerts

Le mercato est lancé : un club de Pro League s'offre un buteur de D1B

Officiellement, le mercato ne commence que dans un mois. Mais des accords peuvent être trouvés à l'avance, et c'est le cas : le KV Malines a réalisé le premier transfert hivernal de Jupiler Pro League. (Lire la suite)