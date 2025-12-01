Les connexions de Marc Overmars en action : un gardien néerlandais cité à l'Antwerp

Photo: © photonews

L'Antwerp se cherche du renfort en vue du mercato hivernal et selon Voetbal International, un nom bien connu aux Pays-Bas figure sur la liste du Great Old.

L'Antwerp va-t-il encore aller se servir aux Pays-Bas ? Tout récemment, Oosting a remplacé Stef Wils à la tête du Matricule 1, et l'effet électrochoc a peut-être déjà joué un rôle dans la victoire-surprise de ce week-end à Bruges.

Désormais, l'Antwerp pourrait selon les informations de Voetbal International (média  néerlandais de référence) aller chercher Etienne Vaessen (30 ans), gardien de but du FC Groningue. Un portier expérimenté, qui cumule 159 matchs d'Eredivisie pour Groningue et Waalwijk.

Vaessen, vrai remplaçant de Lammens ? 

Vaessen est considéré comme l'un des meilleurs gardiens d'Eredivisie, et s'est également montré en tant que n°1 du Suriname avec lequel il espère se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. L'Antwerp ne serait pas le seul club intéressé.

Feyenoord suivrait en effet la situation de Vaessen de près, précise Voetbal International. Les blessures de Justin Bijlow et le peu de fiabilité de l'ex-Mauve Timon Wellenreuther poussent le club de Rotterdam à se chercher un gardien de but également. Plus surprenant : Wrexham, club de Championship et propriété de Ryan Reynolds, serait sur le coup également. 

Du côté de l'Antwerp, on cherche encore le remplaçant de Senne Lammens : Brandon Nozawa n'a pas le rendement espéré, et le départ du Diable Rouge pour Manchester United laisse un grand vide entre les perches du Bosuil. 

Commentaire
