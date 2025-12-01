De la concurrence... ou un remplaçant pour Colin Coosemans ? Anderlecht aurait un gardien dans le viseur

De la concurrence... ou un remplaçant pour Colin Coosemans ? Anderlecht aurait un gardien dans le viseur
Photo: © photonews

Le RSCA se cherche un gardien de but, ce n'est pas un secret. Que ce soit pour concurrencer ou remplacer, à terme, Colin Coosemans. Dans cette optique, Anderlecht suivrait Antonis Tsiftsis de près.

Colin Coosemans réalise encore une plutôt bonne saison avec le RSC Anderlecht, dont il est également le capitaine. Mais à 33 ans, tout le monde au Sporting sait qu'il n'est pas éternel - et, surtout, Coosemans manque de réelle concurrence.

Mads Kikkenborg n'a en effet pas vraiment la confiance de Besnik Hasi, et n'a pas vraiment montré les qualités entrevues en lui par Jesper Fredberg à l'époque quand il a reçu sa chance. On serait fort surpris de le voir débuter à Genk jeudi en Coupe, là où cette compétition est souvent "réservée" aux n°2.

Antonis Tsiftsis au RSC Anderlecht

Il est donc possible qu'à court ou moyen terme (comprenez : cet hiver ou l'été prochain), Anderlecht s'offre un nouveau gardien de but. Le nom de Marcos Peano, portier de la RAAL, a déjà été cité. Sacha Tavolieri, journaliste spécialisé dans le mercato, y ajoute désormais celui d'Antonis Tsiftsis (26 ans), gardien du PAOK.

Lire aussi… Lukaku ? Boussoufa ? Suarez ? Non : voici le meilleur joueur qu'a entraîné Ariel Jacobs à Anderlecht Tsiftsis est titulaire occasionnel pour le club de Thessalonique, et a conservé ses filets inviolés à quatre reprises en sept rencontres. Il a notamment disputé 2 matchs d'Europa League, pour deux belles performances : des victoires au LOSC et contre les Young Boys. 

Loin d'un statut de cador (il n'est par exemple pas international grec), Tsiftsis pourrait se contenter d'un rôle de n°2 à Anderlecht s'il obtient l'assurance de recevoir sa chance à l'avenir. Reste ensuite à voir si Coosemans, dont le contrat arrive à terme en 2027, prolongerait au Sporting. 

