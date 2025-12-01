Le mercato est lancé : un club de Pro League s'offre un buteur de D1B

Officiellement, le mercato ne commence que dans un mois. Mais des accords peuvent être trouvés à l'avance, et c'est le cas : le KV Malines a réalisé le premier transfert hivernal de Jupiler Pro League.

Joli coup de la part du KV Malines : les Sang & Or ont été proactifs et s'offrent d'ores et déjà le premier transfert du mercato hivernal à venir. Le Nieuwsblad nous apprend en effet que le jeune buteur Mauro Lenaerts (18 ans) sera Malinois dès le 1er janvier.

L'attaquant formé au Lierse doit encore passer ses tests médicaux avant, en cas de succès, de rejoindre officiellement le KVM. Un transfert gratuit, affirment nos confrères néerlandophones : Lenaerts évoluait encore sous contrat jeune au Lierse.

Dix matchs avec le Lierse et déjà un transfert

On imagine que la performance de Mauro Lenaerts en Coupe de Belgique aura servi de carte de visite déposée Derrière les Casernes. Si les Pallieters s'étaient inclinés (2-1), le seul but inscrit pour les visiteurs l'aura été par Lenaerts.

Suffisant donc pour convaincre son futur employeur. Car en championnat, le jeune attaquant commençait seulement à prendre ses marques. Lenaerts compte 10 matchs seulement en équipe A du Lierse, pour 3 buts.

Cette saison, il avait même bien mal commencé : lors de sa deuxième montée au jeu, Mauro Lenaerts ne restait... qu'une minute sur le terrain avant d'être exclu. Revenu de suspension, il s'imposera comme titulaire, marquant 2 buts en 4 matchs.