Le Standard ne lâche pas une cible estivale pour le mercato à venir
Déjà ciblé par le Standard l'été dernier, Eric Bocat est toujours dans le viseur du Standard de Liège.

Le mercato estival du Standard a été particulièrement actif. Marc Wilmots est arrivé à Sclessin dans le rôle de directeur sportif et a attiré pas moins de 12 joueurs l'été passé, un véritable ravalement de façade. Mircea Rednic, qui n'est pas parvenu à en faire une équipe cohérente, a rapidement pris la porte et été remplacé par Vincent Euvrard.

L'hiver à venir sera donc le premier lors duquel Euvrard aura son mot à dire à Liège, mais c'est bien sûr Wilmots qui reste seul maître à bord - et il a une idée derrière la tête. Ainsi, un joueur déjà cité au Standard serait, selon Sacha Tavolieri, toujours ciblé.

Bocat finalement bien au Standard ? 

Ce joueur, c'est Eric Bocat (26 ans), le latéral de Stoke City. Le Standard était en négociations avancées à son sujet l'été dernier, mais le club anglais avait refusé de libérer son joueur ; nous écrivions cependant déjà à l'époque que le coup serait à nouveau tenté cet hiver. Une information qui se confirme donc.

Car entre temps, le besoin d'un latéral gauche se fait toujours sentir au Standard, où Tobias Mohr a souvent dû occuper le rôle de back gauche de fortune. Problème : depuis août 2025, Eric Bocat a pu jouer quelques matchs avec Stoke City et intéresserait donc d'autres clubs.

Tavolieri précise également que le Standard aimerait vendre pour environ 4 millions d'euros cet hiver, après un mercato estival particulièrement actif sur le plan des arrivées. 

