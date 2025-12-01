Inquiétude pour les supporters d'Anderlecht : un chouchou sorti blessé

Marco Kana a tenté de forcer en seconde période, mais a fini par devoir céder sa place. Une sortie acclamée, et un retour qui ne devrait pas trop tarder.

Décidément, Besnik Hasi joue de malchance en ce qui concerne ses défenseurs centraux ces dernières semaines. Après une petite blessure pour Lucas Hey avant le déplacement à la RAAL, voilà que Marco Kana a dû sortir en seconde période - justement remplacé par Hey, rétabli.

C'est en première période que Kana s'est occasionné une petite entorse : durant la mi-temps, Lucas Hey avait déjà accéléré son échauffement. Le Danois a finalement dû monter au jeu aux alentours de la 55e minute.

Kana incertain pour la Coupe de Belgique

La sortie de Marco Kana a été longuement acclamée par le public du Lotto Park. Cette saison, "le Professeur", comme on le surnomme à Neerpede, est revenu du diable vauvert pour s'imposer comme titulaire au Sporting.

Les premières informations concernant sa blessure, ce dimanche soir, n'étaient pas alarmistes, mais le déplacement à Genk en Coupe de Belgique risque tout de même d'arriver un peu tôt. Hey et Sardella pourraient donc être alignés ; Killian Sardella a été l'un des meilleurs Mauves ce dimanche.

Pas d'autre bobo à signaler côté anderlechtois, si ce n'est diverses crampes en raison des efforts soutenus fournis en seconde période contre l'Union...