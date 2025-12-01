Le retour qui a fait du bien au Standard : "Je n'avais plus joué deux matchs d'affilée depuis longtemps"
Henry Lawrence est bel et bien de retour avec le Standard. Le défenseur anglais veut désormais enchaîner, à commencer par demain soir à Dender.
Incarnation de la solidité défensive du Standard grâce à plusieurs joueurs issus du SL16 sous Ivan Leko, Henry Lawrence a connu un début de saison frustrant. Il a d'abord été maintenu sur la touche pour les cinq premiers matchs suite à son opération de l'appendicite, avant de connaître une nouvelle blessure à la fin du mois d'octobre.
Il vient désormais d'enchaîner deux titularisations...avec deux cleansheets à la clé. À Malines, Lawrence a fait beaucoup de bien en matière d'équilibre défensif : "C'est une grande victoire. Malines était en forme, on parvient à garder le zéro à l'extérieur, la victoire n'en est que plus belle. C'était un petit soulagement après le 0-0 contre Zulte Waregem à 11 contre 10. Maintenant, il faut poursuivre sur cette voie", explique-t-il en conférence de presse.
Trouver de la stabilité
Derrière les Casernes, l'Anglais de 24 ans a joué comme piston droit en 3-5-2, une configuration encore inédite depuis l'arrivée de Vincent Euvrard : "On a joué dans ce système la saison passée, ce n'était pas un très grand changement pour une partie de l'équipe, qui a encore des automatismes dans ce système, même si on a joué toute cette saison avec une défense à quatre".
À titre personnel, revenir dans le onze est également bon pour la confiance : "Ça a fait du bien. Je n'avais plus pu jouer deux matchs d'affilée depuis un moment, ça redonne du rythme et de la confiance. Il y a eu des hauts et des bas en début de saison, mais maintenant, je suis prêt à enchaîner".
Lire aussi… "Une partie de l'effectif est taillée pour ça" : quel système Vincent Euvrard va-t-il maintenir au Standard ?›Les Rouches pourront à nouveau compter sur lui demain soir à Dender : "La Coupe est un objectif majeur du club. Après tout, on est à trois matchs de la finale. La perspective de disputer la Coupe d'Europe est également là pour nous motiver. Il faudra être aussi appliqués qu'à Malines".
Suis FCV Dender EH - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (02/12).
