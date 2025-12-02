Ouverture officielle d'une enquête sur DAZN après les plaintes des fans : le diffuseur veut contre-attaquer

Ouverture officielle d'une enquête sur DAZN après les plaintes des fans : le diffuseur veut contre-attaquer
Photo: © photonews

Le FOD Économie a lancé une enquête sur les pratiques commerciales éventuellement déloyales de DAZN. Le service de streaming menace de contre-attaquer.

Le FOD Économie, à savoir la Direction générale de l'Inspection économique, a lancé une enquête sur les pratiques commerciales éventuellement déloyales du service de streaming DAZN. Cette enquête a été réalisée à la demande du ministre de l'Économie, David Clarinval, et du ministre de la Protection des consommateurs, Rob Beenders.

Elle se concentre sur la manière dont DAZN communique avec ses clients. Les ministres veulent vérifier si les informations sur les abonnements, les prix et la disponibilité du football en direct sont conformes à la législation belge sur la consommation.

"Les fans de football abonnés à DAZN ont droit à de la clarté, ce qui n'est pas le cas actuellement", déclare Rob Beenders dans un communiqué de presse. Il souligne que l'incertitude qui règne chez les supporters engendre des inquiétudes inutiles quant à leur accès aux matchs. DAZN a été critiqué ces dernières semaines après que des paiements à la Pro League n'ont pas été respectés et que le contrat ait été résilié.

DAZN envisage de contre-attaquer

L'enquête doit déterminer s'il y a eu communication trompeuse et quelles en sont les conséquences pour les abonnés. "Les supporters méritent des informations honnêtes et transparentes", déclare Beenders.

Lire aussi… 🎥 La Pro League en alerte : "Des clubs pourraient faire faillite avant la fin de la saison"Pour DAZN, cette enquête peut représenter à la fois un risque juridique et un risque pour sa réputation. Selon les résultats, des sanctions pourraient être appliquées, mais également des recommandations pour améliorer la communication envers les clients. DAZN semble également envisager une contre-attaque, en pensant à des procédures juridiques contre la Pro League.

