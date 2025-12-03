L'ancien déménageur de Seraing prêt à secouer la D1A avec la RAAL : "Je veux vraiment être titulaire"

Photo: © photonews

Pape Fall s'est mué en héros de la RAAL après ses deux buts inscrits au Beerschot. Le grand attaquant n'est que rarement titulaire mais a pleinement saisi sa chance.

Avec ses 7 buts en 14 matchs de D1B sous les couleurs de Seraing et son double mètre, le profil de Pape Moussa Fall a tapé dans l'oeil de La Louvière cet été. Frédéric Taquin attendait avec impatience son retour en forme après sa rupture du ligament croisé ; mais en attendant, Oucasse Mendy et Jerry Afriyie se sont imposés comme titulaires en pointe de l'attaque.

Le Sénégalais de 21 ans n'a pour l'instant pas débuté le match de championnat, devant se contenter d'entrées au jeu. Mais hier soir, il a pris sa chance en claquant un doublé. Son premier but est un magnifique enchaînement (contrôle du gauche, frappe du droit), le second est une reprise à l'instinct sur une très mauvaise relance du gardien anversois.

Des gestes d'un attaquant qui n'a pas perdu sa confiance

"Le premier but était naturel ; on ne marque pas souvent comme ça. Sur le deuxième, j'ai vu que le gardien était avancé et je me suis dit : 'Pourquoi pas ?' Le but était vide ; deux touches de balle ont suffi", rigole-t-il au micro de Sporza.

De quoi montrer à Frédéric Taquin qu'il peut compter sur lui : "C'est bon pour ma confiance. J'ai fait beaucoup de progrès, c'est très positif. Je veux vraiment être titulaire, mais ça dépend de l'entraîneur".

Ses coéquipiers sont conscients de ses qualités : "Je savais que Pape est capable de prestations comme celle-ci, tout le monde au club le savait. Il a juste besoin d’un peu plus de temps, après sa blessure aux ligaments croisés, c'est assez normal. Pour sa taille, il a vraiment beaucoup une grande qualité technique", explique Joël Ito. Un renfort pour la deuxième partie de saison ?

Pape Moussa Fall

