Vincent Kompany, le digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ? Le coach du Bayern répond

Légende du Bayern et membre actuel du conseil de surveillance, Uli Hoeneß avait récemment affirmé que Pep Guardiola lui avait confié que Vincent Kompany serait son successeur à Manchester City. Le coach belge a été interrogé à ce sujet ce mardi matin.

Uli Hoeneß avait déclaré ceci au micro du Bild à propos de l'ancien Diable Rouge : "Kompany a énormément appris auprès de Pep Guardiola. Quand Max Eberl est arrivé avec la proposition Kompany comme troisième ou quatrième option, Karl-Heinz et moi avons appelé Pep Guardiola, avec qui nous sommes tous les deux très amis, pour lui demander son avis. Pep a dit : 'Vous pouvez le prendre les yeux fermés, c’est un excellent entraîneur, un jour, il reprendra même Manchester City quand je ne serai plus là.'"

Vincent Kompany est concentré sur le Bayern

Vincent Kompany ne veut pas se projeter sur un potentiel futur à Manchester City : "Je l'ai dit à maintes reprises, je ne suis pas là pour commenter les déclarations d'Uli Hoeneß. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne le ferai pas. Dans le football, il ne faut jamais trop se projeter."

"Je suis concentré à 100 % sur ce que nous pouvons accomplir avec le Bayern. Je veux simplement vivre le moment présent. Je ne pense à rien d'autre, seulement au match de demain et à mon équipe," poursuit-il en conférence de presse.

"Pep l'a déjà dit il y a deux ans et l'année dernière," pointe Vincent Kompany. "Je ne peux pas non plus dire qui sera le prochain entraîneur du Bayern. Cela ne change rien et n'a aucune importance pour moi."

Lire aussi… Cap sur la Coupe d'Allemagne pour Vincent Kompany, qui affiche clairement ses ambitions›Un retour de Vincent Kompany à Manchester City, cette fois en tant que coach, ravirait très certainement les supporters citizens. Mais difficile de dire à l'heure actuelle si cela se fera un jour. Kompany est pour le moment entraîneur du Bayern et se concentre pleinement sur son activité.